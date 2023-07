Il plauso del ministro Piantedosi "Ennesimo colpo ai clan criminali Ottimo lavoro di governo e agenti"

Il maxi blitz della polizia nel quartiere Bolognina ha messo a segno un duro colpo nella lotta allo spaccio di droga. "Grazie a un grande lavoro – le parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – continuo e silenzioso, la polizia, con il coordinamento della Dda, è riuscita a smantellare un’intera rete di spaccio operante in città, in particolare alla Bolognina e intorno alla stazione centrale. È l’ennesimo importante risultato ottenuto dalle nostre forze di polizia che stanno infliggendo ogni giorno duri colpi alle organizzazioni criminali". L’operazione di ieri ha portato al sequestro di oltre 90 kg di droga tra hashish e cocaina e 150mila euro in contanti.

"Un’azione – sottolinea Piantedosi – portata avanti senza clamori e inutili annunci, con la professionalità, perseveranza e abnegazione con cui lavorano i nostri operatori di polizia per garantire sicurezza e legalità nelle zone cittadine più esposte ai fenomeni criminali".

Soddisfatto anche il sindaco Matteo Lepore: "Come sapete – dice – nei giorni scorsi ero stato nel quartiere dove abbiamo incontrato i cittadini e i commercianti. Insieme abbiamo chiesto più interventi perché era importante dare un segnale. Adesso bisogna continuare. Le istituzioni ci sono. Sono intervenute e devono continuare a farlo, affiancando ai temi della sicurezza anche la promozione della coesione sociale, gli interventi socio-sanitari, l’educazione per i più giovani e il lavoro di sostegno al mondo delle imprese e del commercio". In merito all’operazione interviene anche la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni: "L’efficacia di queste azioni – dichiara – per le quali ringrazio le forze dell’ordine e tutti i soggetti che hanno partecipato, era attesa e ne auspichiamo la continuità nel tempo. Gli interventi di questa mattina hanno dato le risposte alle nostre richieste rispetto a un’efficacia di intervento di sicurezza di ordine pubblico. Come quartiere ci impegneremo ancora di più per individuare e attivare collaborazioni e relazioni con tutti i residenti, i commercianti e le persone che amano e vogliono costruire e rilanciare la nuova Bolognina".

Plauso anche da Fratelli d’Italia: "Ringraziamo – dichiarano i consiglieri Stefano Cavedagna, Francesco Sassone, Manuela Zuntini, Felice Caracciolo e Fabio Brinati – le forze dell’ordine, la questura e la magistratura per gli importantissimi interventi di oggi in Bolognina, che assestano un importante colpo alla malavita e allo spaccio nella zona. Finalmente si sveglia anche il sindaco Lepore, sono anni che costantemente denunciamo situazioni di spaccio e illegalità in Bolognina e per le quali chiediamo al Comune di prendere provvedimenti urgenti".

Anche il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto, rivolge "un grande grazie a tutte le forze dell’ordine per la vasta e complessa operazione antidroga portata a termine in Bolognina. Un impegno notevole al servizio della comunità".

Chiara Caravelli