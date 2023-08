Il Poggio sarà ’borgo solidale’ grazie al Pnrr

L’amministrazione di Camugnano, guidata dal sindaco Marco Masinara, giovedì alle 16 nella ’Sala del Parco’ del municipio illustrerà il progetto "La rinascita del borgo storico Il Poggio", una esperienza dove persone di diversa età svilupperanno un nuovo modello di convivenza. Grazie ai fondi del Pnrr saranno investiti 1 milione e 600mila euro per rivitalizzare e trasformare il borgo storico del Poggio, centro originario di Camugnano oggi in uno stato di oggettivo abbandono, in un ’borgo cooperativo’, nel quale valorizzare la presenza della componente ’giovani-anziani’, recuperando un modello di vita collaborativo tra generazioni, basato sulla dimensione sociale e di mutuo-aiuto.

Si recupereranno nuclei abitativi indipendenti, diffusi e tra loro vicini e si avvieranno nuovi servizi, che possano aggregare anziani autosufficienti e giovani coppie, sfruttando la conformazione del borgo storico esistente. Oltre ai nuovi alloggi rigenerati, si prevede la riqualificazione di spazi pubblici e la realizzazione di percorsi pedonali sicuri e fruibili, oltre a un programma di comunicazione e promozione del territorio specifico sulle componenti sport e agroalimentare. Il progetto offre un modello di abitare inclusivo, con l’obiettivo di allungare il tempo dell’autonomia dei residenti anziani e di attrarre giovani residenti tramite l’offerta di servizi, contrastando la tendenza allo spopolamento e migliorando la qualità dell’abitare in termini di benessere fisico e inclusione sociale.

L’incontro di giovedì è patrocinato anche dal ministero per la Cultura e saranno fornite nuove informazioni sull’intero progetto, tenendo presente che la Linea B del piano nazionale borghi, prevede il finanziamento di progetti locali di rigenerazione culturale presentanti dai comuni e, a cascata, aiuti a micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi storici selezionati.

La dimensione del borgo "Il Poggio" favorirà l’interazione tra residenti di età e di provenienza diversa, che avranno la possibilità di vivere una comunità supportata da servizi complementari innovativi tra cui un punto informazioni, il "punto bimbo" gestito in collaborazione con gli anziani residenti e i servizi di assistenza, cura grazie alla telemedicina e alla fisioterapia leggera e socialità dedicati agli anziani. Sono previste anche iniziative culturali e di tutela e promozione del patrimonio immateriale con programmi turistici, didattici e sportivi, implementazione dell’ecomuseo, laboratori dei saperi, mappe di comunità e salvaguardia della tradizione orale.