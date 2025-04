Il poliziotto eroe di Borgo Panigale. Salvò le persone dall’esplosione. Muore a 38 anni Riccardo Muci

"Io sono Riccardo. Un poliziotto. Cerco solo di far bene il mio lavoro". Era il 29 dicembre del 2018. L’agente Muci, a 31 anni, era diventato Cavaliere al Merito. Un riconoscimento datogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per il coraggio e l’altruismo con cui, senza esitazione, si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell’incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio". Sette anni dopo l’agente Riccardo Muci è morto nell’entroterra di Genova, precipitando con un ultraleggero. Una tragica fine per una persona che è stata riconosciuta in tutta la città di Bologna e in tutta l’Italia.

Perché in quel 6 agosto a Borgo Panigale e su tutta Bologna ci fu l’inferno. Un’autocisterna carica di gpl che percorreva la tangenziale tamponò un tir. E pochi minuti dopo esplose. Un boato sulla città, con fiamme altissime e nuvole di fumo. E l’Italia rimase paralizzata e divisa in due. Ma prima di quel tragico momento, in cui morì una persona e ci furono 145 feriti, Riccardo Muci, ai tempi agente del Commissariato Santa Viola, salvò decine e decine di vite. "Ero a bordo della volante, quando con il mio collega Giacomo Chiriatti della Polstrada Bologna Sud notammo una coltre di fumo e decidemmo di avvicinarci". Frazione di secondi perché la situazione iniziava ad aggravarsi. "C’era un odore inconfondibile nell’aria". Muci agì facendo allontanare automobilisti e curiosi. Poi l’esplosione. "Il primo pensiero è stato capire l’entità del danno e mettere in salvo quante più persone possibili", raccontò il giorno successivo dall’ospedale Bufalini di Cesena dove venne ricoverato per le gravi ustioni – di secondo e terzo grado – riportate durante l’eroico intervento. Passò anche l’allora premier Giuseppe Conte a complimentarsi. E per il leccese, qualche mese dopo, il 29 dicembre, arrivò un riconoscimento, direttamente dal Presidente della Repubblica. A Muci venne conferita una delle 33 onorificenze di Cavaliere al Merito da Sergio Mattarella. Ieri però, a 38 anni, per il sovrintendente della Polizia una tragica morte, precipitando con il piper sul quale viaggiava con l’amico Giuseppe Gabbi, anch’egli deceduto, dopo essere partiti dal Torinese.