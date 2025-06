Il Pollaio sociale che mette le ali ai disabili

Cinquanta galline inclusive. Sono quelle allevate nel Pollaio Sociale "Ali Inclusive" che giovedì scorso è stato inaugurato a Villanova di Castenaso in un terreno incastrato tra gli orti comunali e i capannoni artigianali e commerciali. "Cinquanta galline che terranno impegnati tre disabili, Asma, Valeria e Germano, secondo un progetto innovativo, il Pollaio Sociale, che promuove l’inclusione, l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità. È un’iniziativa innovativa, realizzata con la collaborazione di Seacoop, che ha registrato il marchio e con il contributo di Fondazione Marchesini, di imprese del territorio, cittadini volontari e partner locali e lo stesso Comune di Castenaso che ha messo a disposizione il terreno", ha sottolineato Daniele Steccanella, presidente del centro socio-occupazionale della Cooperativa 2A Social di Villanova.

"Ci abbiamo messo due anni – ha aggiunto Carlo Gubellini, sindaco di Castenaso, presente al taglio del nastro – per portare a compimento questo progetto in uno slalom tra limitazioni, vincoli verso le abitazioni, legislazioni, norme igienico sanitarie e permessi che richiedono tempo e una serie di passaggi. Il Pollaio sociale si sposa bene nel contesto dell’area verde degli orti comunali, coniugando la socialità dei conduttori degli orti con la socialità insita in questo progetto che coinvolge tante persone. Ospite del nostro comune qualche sera fa, Alessandro Bergonzoni ha auspicato che, in questo mondo così diviso e lacerato, c’è bisogno di qualcosa di n’uovo: enne, apostrofo, uovo. Proprio perché l’uovo è l’immagine della perfezione, contro l’imperfezione e la debolezza umana. E poi l’uovo richiama la sorpresa e tutti noi ci aspettiamo tante sorprese che diano respiro a questa umanità che attraversa tempi difficili. E con le uova si fa sempre festa".

Partito da Toscanella di Dozza, il progetto del Pollaio sociale ideato da Seacoop è arrivato alla sesta replica con questa di Villanova di Castenaso. Prima ne erano nati a Forlì, Cesena, Verrucchio e Piacenza. "Alla riuscita del nostro pollaio Ali Inclusive – ha rivelato Steccanella – hanno partecipato almeno 80 sostenitori che in un paio di mesi, novembre e dicembre scorsi, ci hanno permesso di raccogliere 12mila e 405 euro con il crowdfounding aperto sulla piattaforma Ginger di Emil Banca, il 138 per cento in più dei 9mila euro prefissati. Tanti i modi con cui abbiamo ripagati: dallo shopper al portauova, dall’uovo al giorno al nome sul logo del pollaio".

Nicodemo Mele