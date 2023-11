Il Polo dinamico accelera. Nuove aule per due licei

Il terzo piano è realtà: si corre nel cantiere del Polo dinamico in via Ermete Zacconi che, a settembre, vedrà il taglio del nastro e l’ingresso degli studenti dei licei scientifici Copernico (a un tiro di schioppo dal Polo, perché in via Garavaglia) e Sabin (via Matteotti). Ai primi viene assegnato un modulo da dieci aule; ai secondi, due da 20 aule. Per entrambi poi ci saranno laboratori e uffici. Il che significa azzerare i moduli di bioedilizia (otto al Copernico e 12 al Sabin) in cui si è studiato in questi anni e, soprattutto al Sabin, ritrasformare in laboratori quelli che erano stati tramutati in aule.

"Stiamo arrivando in fondo" commenta Daniele Ruscigno, che ha la delega alla Scuola per la Città metropolitana, mentre visita il cantiere con le due presidi Fernanda Vaccari (Copernico) e Rossella Fabbri (Sabin). Un cantiere con una vita travagliata a causa del Covid, che lo ha bloccato per anni, e per l’incremento dei costi delle materie prime, lievitati da otto a dieci milioni di euro. Comunque la Città metropolitana ha già assegnato l’appalto per la palestra omologata Coni del Polo dinamico (tre milioni e 500 mila euro).

Buone notizie anche per il Cpia (Centro per l’istruzione degli adulti) di viale Vicini. Con un’operazione che vede in campo 250mila euro della Fondazione Carisbo e 130mila della Città metropolitana, entro dicembre Ruscigno farà mandare tre moduli di bioedilizia (da 28 alunni ciascuno) in viale Vicini. Permettendo così al Cpia di crescere: a ora il centro statale conta più di duemila studenti e oltre 700 in lista di attesa. I moduli tamponeranno la sede insufficiente (nonostante le 14 aule in più tra medie Besta e Dozza) che è in coabitazione con l’Ipsas Aldrovandi Rubbiani. Quando l’Ipsas avrà la succursale pronta in via Don Minzoni, lascerà tutto viale Vicini al Cpia.

Una decisione, quest’ultima, assunta dall’assessorato alla Scuola di Daniele Ara, essendo viale Vicini di proprietà comunale. Per Ara, i "Cpia sono un segmento di scuola molto prezioso per la formazione, l’inclusione e l’educazione alla cittadinanza. Noi siamo impegnati nella loro valorizzazione". Sono tre nell’area metropolitana.

