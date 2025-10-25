"Il polo socio-sanitario riparte da Bazzano"

"Verso la realizzazione e il potenziamento del polo sanitario di Valsamoggia". È in questa direzione che sembra racchiudersi la nuova rotta per il futuro. Un futuro che, come un grande mosaico, sarà costruito pezzo dopo pezzo, con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari di prossimità e promuovere una piena integrazione tra ospedale e territorio. Giovedì sera, al teatro di Pragatto, una sala gremita ha colto l’occasione per informarsi su progetti e nuovi servizi, in un lungo approfondimento che ha visto al tavolo istituzioni e professionisti dell’Ausl.

"Il progetto del polo socio-sanitario non interesserà solo i cittadini di Bazzano, ma l’intera area del distretto – spiega la sindaca Milena Zanna –. Si tratta di un passo in avanti, reso possibile grazie alle risorse del Pnrr, che permetterà di realizzare servizi fondamentali per il nostro territorio, come la casa e l’ospedale di comunità. La popolazione invecchia progressivamente e per questo è necessario sviluppare servizi capaci di rispondere ai nuovi bisogni". Sotto i riflettori anche il pronto soccorso di Bazzano, recentemente al centro di polemiche per timori legati a un ipotetico depotenziamento e oggetto di un presidio di Fratelli d’Italia svoltosi prima dell’incontro. Un presidio "che abbiamo organizzato per farci portavoce delle preoccupazioni della comunità – ha spiegato Gabriele Ottomaniello, consigliere comunale FdI – e opporci al suo declassamento". La stessa questione è stata poi affrontata direttamente nel corso della serata, in un flusso di domande e risposte tra pubblico e relatori, in cui stato sottolineato come "il Pronto Soccorso continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze e delle urgenze, resterà aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette e sarà implementato dalle nuove specialistiche che nasceranno proprio all’interno del polo socio-sanitario".

A completare il quadro ci saranno la nuova Casa della Comunità Hub, con un investimento di 2,24 milioni di euro, e l’Ospedale di Comunità, che offrirà 20 posti letto e fungerà da struttura intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con un investimento di 2,75 milioni. L’attivazione di entrambi i servizi è prevista entro il primo semestre del 2026. "Interventi – spiega Michele Meschi, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Bologna – che permetteranno ai cittadini di ricevere risposte sempre più rapide, specifiche e preventive". Infine, tra gli investimenti rientra anche il miglioramento sismico dell’ospedale.

Giorgia De Cupertinis