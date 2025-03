Il ponte crollato a Cà di Lesso: "A che punto è la ricostruzione?"

Quale futuro per il ponte di Cà di Lesso in frazione Villa Sassonero a Monterenzio? A chiederlo, in un’interrogazione ad hoc all’assemblea legislativa il consigliere Marco Mastacchi: "Il crollo, a maggio 2023, è stato dovuto alla forza dell’acqua potenziata dalla massa di fango e dall’accumulo di una grande quantità di alberi che si sono incagliati sotto il ponte e hanno portato al suo collasso. Diverse famiglie sono state isolate ed evacuate. La mancanza di aggiornamenti riguardo alla ricostruzione del ponte aggrava il senso di abbandono e frustrazione. La ricostruzione del ponte e il ripristino della viabilità sono una priorità assoluta per garantire la sicurezza e la mobilità. Ho chiesto di conoscere lo stato del progetto per la ricostruzione del ponte a Cà di Lesso e quali siano le tempistiche previste per la realizzazione dell’opera".