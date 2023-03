"Il ponte Da Vinci? Lo chiameremo Marconi"

Ma come si chiama effettivamente il ponte sul Reno a Sasso Marconi che collega l’abitato della frazione capoluogo alle altre sparse nella valle del Setta e al casello dell’Autosole? "Per la verità un nome vero e proprio non l’ha mai avuto", ha sentenziato Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso, nel corso del sopralluogo il 27 febbraio scorso sullo stesso ponte per assistere ai primi lavori di decostruzione delle strutture in cemento armato del ponte, prima della ricostruzione con altre nuove in acciaio, per permettere finalmente al traffico di transito di evitare l’attraversamento del centro abitato.

Un’affermazione, quella del sindaco, che ha lasciato spaesati un po’ tutti i presenti, abituati da almeno due anni, da quando lo stesso ponte è stato chiuso per gli ammaloramenti riscontrati in più punti, a sentirlo citare come "Ponte Leonardo Da Vinci" nei documenti ufficiali. Un nome ormai legato indissolubilmente ai notevoli disagi che la sua chiusura ha comportato. Chi glielo aveva dato questo nome? E quando? Prima ancora che iniziasse una piccola ricerca del ’Carlino’ sulla denominazione esatta di questo ponte, il sindaco Parmeggiani aveva già una soluzione. "Pensiamo – ha detto in quel sopralluogo – di chiamarlo Ponte Guglielmo Marconi, visto che nel 2024 ricorreranno i 150 anni della nascita del nostro famoso scopritore delle onde radio". Il 21 settembre 1954, presenti le autorità provinciali e locali, venne posata la prima pietra di questo ponte.

In un manifesto, consultabile nell’Archivio storico della Città metropolitana di Bologna, con cui la Giunta comunale di Sasso di allora invitava i cittadini a presenziare all’evento, il ponte viene così descritto: "Il ponte di Sasso Marconi è la più grande costruzione del genere in Italia: lunghezza 216 metri, costo 200 milioni di lire con l’impiego di 27mila giornata lavorative". Dell’intitolazione di questo ponte, nella circostanza, nemmeno l’ombra. Nella relazione tecnica del progettista Bruno Bottau, docente all’università di Bologna, viene citato solo come "Ponte sul Reno".

"Il Ponte Nuovo, così è sempre stato chiamato a Sasso – rivela Luigi Ropa Esposti, sassese doc, appassionato di storia locale e componente del gruppo di studi Progetto 10 Righe che edita la rivista ’Al sâs’ –. Non si è mai visto un documento formale in cui sia stato nominato come Ponte da Vinci. Né in quelli del Comune di Sasso, né in quelli della Provincia di Bologna o dell’Anas che si sono avvicendati nella proprietà". Il sindaco Parmeggiani è fortemente intenzionato a dargli un nome che celebri il più importante personaggio storico della cittadina affacciata sul Reno, noto in tutto il mondo.

"Ci teniamo molto a intitolarlo a Guglielmo Marconi – afferma – una scelta che, per ora, abbiamo condiviso solo informalmente con Anas e con il viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, in occasione del sopralluogo del 27 febbraio scorso, ma a cui intendiamo dar seguito. Una volta finiti i lavori di riqualificazione del ponte, quando la struttura sarà restituita alla collettività, potremo finalmente dargli un nome. Ci è parso naturale pensare a Marconi. Sarebbe anche un modo per creare un collegamento con l’imminente traguardo dei 150 anni della nascita di Marconi, che celebreremo nel 2024, subito dopo l’attesa riapertura del ponte".

Nicodemo Mele