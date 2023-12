"Il Ponte da Vinci non basta per collegare l’alto Reno"

"Il Ponte da Vinci a Sasso Marconi da solo non basta. Ci vogliono altre scelte per risolvere gli annosi problemi della mobilità nella Valle del Reno". A poche settimane dalla riapertura del Ponte da Vinci Marco Gualandi (nella foto a destra), vicepresidente Cna Bologna e titolare della Serigrafia Porrettana a Gaggio Montano, torna a chiedere il collegamento tra le valli del Reno e del Setta.

"La riapertura del Ponte da Vinci – insiste Gualandi – rappresenta di certo un’ottima notizia per i cittadini e i titolari delle tante imprese che ogni giorno devono andare dalle località del nostro Appennino al centro del capoluogo, a Bologna. E viceversa. Ma non risolverà i problemi della mobilità che affliggono chi transita sulla Porrettana. Dopo il convegno Cna di luglio scorso e gli appelli degli imprenditori montani e delle associazioni economiche al Governo e alla Regione Emilia Romagna, nulla è stato ancora deciso per quanto riguarda il collegamento tra la Valle del Reno e quella del Setta. Della famosa bretella non abbiamo più sentito parlare". Per Cna i problemi della viabilità e del traffico sulla Porrettana, come sulle maggiori arterie dell’Appennino bolognese, sono al primo punto dell’ordine del giorno. "Siamo soddisfatti – aggiunge Gualandi – che sull’opera in via di ultimazione a Sasso vi sia stata un’accelerazione e di questo ringraziamo Governo, istituzioni locali, Anas e tutti i lavoratori intervenuti. Ma già da quando venne chiuso il Ponte da Vinci, Cna chiese ripetutamente e con forza che i tempi dei lavori fossero rapidi. La chiusura del ponte ha creato ulteriori problemi rispetto a quelli ordinari". Ed ecco il richiamo alle promesse rimaste ancora in sospeso.

"Qualche mese fa – ricorda il vice presidente di Cna Bologna – sia al convegno Cna che in molte altre uscite pubbliche erano state date rassicurazioni che il collegamento tra Reno e Setta sarebbe stato all’attenzione e che le probabilità di realizzazione erano alte. Associazioni e banche lo scorso luglio lanciarono un appello a Governo e Regione affinché si proseguisse nella progettazione e realizzazione di quest’opera. Cna, dunque, rilancia con forza questa richiesta, sapendo che così facendo rappresenta la voce delle imprese dell’Appennino".

Nicodemo Mele