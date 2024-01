Il ponte del Parco dei Cedri chiuso da domani per lavori

I lavori di allestimento del cantiere sono completati e da domani si parte con l’intervento vero e proprio. La passerella del Parco dei Cedri rimarrà dunque chiusa nell’ambito del progetto che ne prevede la demolizione e la sostituzione con un nuovo ponte.

"Dopo la rimozione della vecchia struttura, si procederà con le opere necessarie alla costruzione del nuovo ponte – spiega il Comune –. Il completamento dell’intervento, salvo imprevisti, è stimato per il mese di aprile 2024. Il percorso ciclopedonale alternativo consigliato è il ponte della via Emilia, che da Bologna si raggiunge percorrendo via Cracovia o i percorsi esistenti all’interno del parco".

La passerella del Parco dei Cedri collega il territorio di Bologna a quello di San Lazzaro. Finora sono appunto state realizzate le opere propedeutiche alla chiusura del ponte, per procedere successivamente alla sua demolizione. Nello specifico, è stata eseguita un’opera provvisoria per sorreggere un cavidotto di Enel che si trova sotto la struttura del ponte esistente, oltre ad alcune manutenzioni e lavori per la realizzazione di percorsi ciclo pedonali alternativi.

Dopo aver completato la rimozione dell’attuale passerella, si potrà procedere finalmente alla costruzione del nuovo ponte. Il completamento dell’intervento, che partirà come detto domani, è previsto per il prossimo aprile.

Da tempo il ponte del Parco dei Cedri è al centro delle attenzioni (e delle lamentele) dei residenti per i ritardi accumulati. I lavori dovevano infatti partire già l’estate scorsa, ma sono slittati più volte. E così la passerella è rimasta recintata da entrambi i lati per questioni di sicurezza, visto che il legno è vecchio e

va sostituito.