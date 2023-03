Il ponte delle grandi firme sulla Ciclovia del Sole

Ciclabile del sole ma anche ciclabile dei ponti. Spunta infatti un ponte d’archistar nella lista delle opere che valgono oltre cinque milioni di euro che entro il 2026 daranno vita al tratto Ciclovia del Sole compreso tra Casalecchio, Sasso Marconi e Marzabotto, i cui lavori potrebbero partire già quest’anno.

A seguito del finanziamento ministeriale per la realizzazione di questo lotto, la Città metropolitana ha affidato l’incarico per l’aggiornamento del piano di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza del tratto di ‘Eurovelo 7’: la più lunga tra le reti che costituiscono il reticolo della ciclabile più grande al mondo, quella che parte da Capo Nord e approda a Malta per uno sviluppo di 7.700 km. Descritta nel corso di un’iniziativa che si è svolta alla Casa della conoscenza di Casalecchio dove il sindaco Massimo Bosso e la consigliera bolognese Simona Larghetti hanno presentato le caratteristiche di questa superciclabile che entra in Italia al Brennero e scende fino alla Sicilia, oggi realizzata fino a Bologna e già finanziata fino a Firenze, parte del tragitto ciclabile tra Verona-Bologna-Firenze e che nel tratto bolognese coinvolge sei comuni per una lunghezza totale di circa 153 chilometri. Il ‘lotto2’, come ha spiegato la coordinatrice del progetto, l’arch. Irene Esposito per conto del raggruppamento di imprese disegnerà e realizzerà questi ulteriori 54 chilometri che risalgono il corso del Reno da Casalecchio a Marzabotto, comprenderà un nuovo ponte pedonale e ciclabile progettato dallo studio dell’ingegner Massimo Majowiecki, già progettista dei due analoghi ponti ‘bianchi’ di Casalecchio e di decine di opere in tutto il mondo, compreso l’Allianz Stadium Juventus a Torino e la riqualificazione dello stadio Dall’Ara.

Lo scavalco del Reno con questa nuova opera sarà realizzato in territorio di Marzabotto, nei pressi del parco storico di Monte Sole. Non sono ancora stati mostrati i progetti ma c’è già chi prevede anche un importante ‘effetto-ponti’ per aggiungere un elemento di ulteriore attrazione che già a Casalecchio si presenta con una prima raffica di ponti: i due ponti bianchi di Majowiecki (e Papetti), il ponte storico del centro e il ponte ‘blu’ a sud del Parco Talon, il cui restyling è già stato finanziato dai progetti del Pnrr, come ha dettagliato l’assessora all’ambiente Barbara Negroni. Poco più su, a ridosso del Palazzo dei Rossi si lambisce il ponte di Vizzano, poi si transiterà sul ponte Albano, sotto il ponte Leonardo da Vinci, e, una volta passata la borgata di Fontana e oltre Lama di Reno il nuovo ponte Majowiecki prima di arrivare in vista del ponte ‘delle streghe’.

Gabriele Mignardi