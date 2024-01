"Il ponte è ancora chiuso, solo promesse"

Albero di Natale con retrogusto amaro quello in forma di manifesto affisso in tutto il centro storico del paesino dell’alta Valsamoggia su iniziativa del Gruppo cittadini per Savigno. Tutt’intorno alla sagoma dell’albero in forma di addobbo polemico la ripetizione del ritornello di ‘parole, parole, parole...) ed evidenziate in palline gialle le principali questioni sollevate lo scorso anno da una petizione che a partire dalla contestazione della chiusura della scuola materna aveva raccolto oltre 700 firme. Poi un’assemblea pubblica che aveva riempito il teatro comunale e da allora un confronto acceso col sindaco Ruscigno. Stavolta in cima alla piramide dei problemi la ‘stella’ era riservata al ponte di ingresso principale al paese, ancora chiuso dopo gli effetti delle piene di maggio. Ed è vero che a fine anno il sindaco aveva annunciato l’avvio dei lavori che nel giro di un mese potrebbero portare alla riapertura del ponte storico (l’altro a sud è sempre stato aperto), ma questo non basta al comitato.

"Il Comune di Monte San Pietro - sottolineano dal Comitato- dopo due soli mesi aveva riaperto il valico di Montemaggiore. E invece il sindaco che a giugno aveva detto di volere anticipare, vista l’urgenza, la cifra di 180mila euro per la riapertura in tempi brevi. Nei fatti ha fatto passare già più di sei mesi e il ponte è ancora chiuso. Se avesse immediatamente dato l’incarico per la perizia, il ponte poteva essere riaperto già nel mese di settembre (e comunque prima della Sagra del Tartufo). E quindi ancora Parole Parole Parole …" sottolineano Gianni e Daniela Bartolini, portavoce del gruppo che dopo la chiusura della scuola parrocchiale e del ponte, richiamano i ritardi nell’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido e la trascuratezza della manutenzione dei cimiteri. E poi le richieste del vigile di municipio, di sistemazione della viabilità, di orari più estesi degli uffici comunali, e poi la mancanza della fibra ottica e del rilancio del mercato settimanale.

"Siamo convinti che se ci fosse stato ancora il Comune di Savigno, con il suo sindaco, il problema del ponte sarebbe stato affrontato con maggiore solerzia" aggiungono i Bartolini che riportano al centro della discussione una fusione mai digerita dalla maggioranza che 10 anni fa votò contro la formazione del Comune fuso di Valsamoggia e che contesta anche la valutazione che Ruscigno ha ribadito invece a più riprese dicendo che ‘Oggi Savigno è meglio di prima della fusione’.

Gabriele Mignardi