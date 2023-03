Il pop che seduce Magliette, chitarre album leggendari: un’epoca irresistibile

Entrando a Palazzo Belloni ci si imbatte subito in tre curiosi ritratti. Tutti sono realizzati su un formato inusuale, cioè delle magliette. L’ennesima sfida di Andy Warhol, che volle utilizzare uno dei simboli del capitalismo dirompente a stelle e strisce degli Anni ’80. Sulla prima si staglia l’immagina di Keith Haring, sulla seconda lo sguardo serio di Jean-Michel Basquiat, sulla terza un autoritratto dello stesso padre della pop art. Alle spalle, tra i vari cartelloni esplicativi, una foto simbolica tra nero e magenta che mostra le tre leggende abbracciate. Il vernissage della mostra è un via vai di volti noti: arriva il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, ma il flusso è continuo. Ci sono Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di Tper, Giancarlo Tonelli (direttore di Confcommercio Ascom), Donato Francesco Bianco. La lista è lunga: Marco Benni, Cristina Borgomanero, Giuseppe Gagliano, Maria Giulia Gualandi, Monica Mai, Pietro Maresca, Eleonora Gazzotti, Elena Di Gioia e altri ancora. Molti restano ad ascoltare Lara Martinetto di Next Exhibition, impegnata a fornire dettagli per godere al meglio dell’esposizione, altri restano catturati dai testi sui pannelli.

Tutti si soffermano di fronte a quella che forse è l’opera più iconica in mostra: la celebre copertina dell’album Velvet Underground & Nico, dell’omonima band assieme alla cantante e modella tedesca, con la banana sullo sfondo bianco. Dietro, c’è nientedimeno che la chitarra autografata di Lou Reed. Un pezzo di storia. Davanti, le copertine ‘griffate’ (o ‘graffitate’, per richiamare la sua celebre arte) da Basquiat per il brano Beat bop - manifestato della musica hip hop americana - e per la sua band Gray. C’è il vinile autografato di un album che gli amanti della musica conoscono: è Sticky Fingers dei Rolling Stones, con l’etichetta originale di ‘Disco d’oro’. La copertina, ovviamente, porta il nome di Warhol ed è una di quelle che, all’epoca, hanno diviso e unito: i possessori potevano divertirsi ad abbassare la zip dei jeans stampati sopra. Un simbolo dell’euforia e degli eccessi di allora. Gli altoparlanti non si fermano mai: passano Sunday morning, Walk on the wild side, Thriller, altri capolavori. Si arriva così ai lavori in collaborazione con Larry Levan – uno dei deejay più famosi della storia –, star del locale newyorkese Paradise Garage, alle foto dello storico Studio 54 - forse il club più conosciuto nel mondo -, agli scatti che mostrano Lady Goodiva in sella. Brividi dietro la schiena. Una scritta a caratteri cubitali compare sopra uno specchio: "La cosa migliore di una fotografia è che non cambia mai, anche quando le persone in essa lo fanno". L’ha pronunciata Andy Warhol, è ridondante dirlo. Più avanti si passa alla sezione dedicata ad Haring, con alcuni oggetti introvabili, come l’unica serigrafia su lamiera esistente Best Buddies e gli altri Radiant Baby colorati. E ancora Basquiat: il ritratto-simbolo di Christopher Makes, dove l’artista di Brooklyn tiene in mano un mappamondo. E’ la storia della pop art, in mostra sotto le Torri fino a giugno.

Francesco Moroni