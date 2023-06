Il popolo della solidarietà Tanti giovanissimi all’evento "Così aiutiamo, divertendoci"

di Amalia Apicella

È un pubblico giovanissimo quello arrivato da tutta Italia per il concerto ‘Oltre le nuvole’. "Siamo qui per cantare e superarle, le nuvole – dicono Melany e Cristopher Trecco, che hanno 18 anni e arrivano da Portomaggiore, in provincia di Ferrara –. È bello vedere quanta gente sostenga questo progetto benefico. Molti nostri amici sono stati colpiti dall’alluvione: anche i contributi più piccoli, in questi casi, diventano preziosi". Si accampano tutti intorno al palco delle ex Caserme Rosse per ascoltare la lunga maratona musicale che ha riunito 25 artisti della scena italiana.

Dai bolognesi dello Stato Sociale e Federico Aicardi, a voci come quella di Arisa, giovani talenti come Leo Gassman e Shade, Federica Carta, Iside, Guera, Merk & Kremont, Rovere, Clavdio ed Emanuele Aloia, ma anche DrefGold, Olly, gIANMARIA e tanti altri. Tutto il ricavato dell’evento, ideato e promosso da Unipol Arena, Qn-il Resto del Carlino e Lavoropiù, è stato devoluto alla raccolta fondi messa in piedi dalla Regione per aiutare le popolazioni delle zone alluvionate. Simone Prandin arriva da Bergamo, ha 20 anni e dice di non essere qui soltanto per la musica, ma "perché voglio dare una mano all’Emilia-Romagna. Lo Stato Sociale e Arisa sono tra i miei artisti preferiti e non potevo non cogliere l’opportunità di ascoltarli e intanto partecipare a un concerto benefico". Per Veronica Marinangeli, 19 anni, "è commovente sapere che tutti questi cantanti si siano uniti per realizzare un evento solidale organizzato in tempi record". gIANMARIA, Federica Carta, Willie Peyote, Lo Stato Sociale e gli Ex Otago sono gli artisti preferiti di Alia Trabelsi, bolognese di 24 anni. "Sono contenta di aver fatto la mia parte, aiutando le persone che hanno perso tutto. Il concerto è un modo per divertirmi, ma anche per riflettere".

Giorgia Barin e Giorgia Geromin hanno 18 e 22 anni. Sono arrivate ieri mattina dal Veneto e dal Friuli perché Federica Carta è la loro cantante preferita. E appena ha aderito alla chiamata di ‘Oltre le nuvole’, loro non hanno esitato: "Abbiamo comprato subito i biglietti", dicono. Gianluca Moncelli, 30 anni, si aspetta "una sera spensierata, divertente. In questo periodo drammatico c’è bisogno di un po’ di leggerezza – continua –. Vivo a Bologna da anni e Federico Aicardi è tra i cantanti che ascolto di più. Aiutare le terre alluvionate, sia economicamente che fisicamente, è sempre una cosa positiva".

Viviana Mambrino, 30 anni, lavora a Imola. "Una zona molto vicina alle terre più ferite. Per questo, oltre a dare una mano concreta alle persone alluvionate, ho voluto essere qui e invito tutti a contribuire come possono". ‘Oltre le nuvole’ è "una serata di festa, importante, spero porti felicità e alleggerisca il peso che ci portiamo dietro dall’alluvione – aggiunge Sabrina Dimarco, 26 anni –. Speriamo di essere d’aiuto, di ricavare il più possibile e di riprenderci velocemente, per poter tornare alla normalità". Per Carolina D’Angelo essere al concerto "era d’obbligo. Non abbiamo potuto dare una mano spalando il fango, quindi questo è il minimo che potevamo fare – confessa –. I romagnoli sono i nostri fratelli".

"È importante che ognuno dia il proprio contributo – aggiunge Lorenza Guerra, che è venuta al concerto con il suo bambino di pochi mesi –. È fondamentale che in questo momento la Romagna senta la nostra vicinanza. Ascoltare le storie delle persone ferite ti fa avvicinare al momento drammatico. Spero si crei una grande eco, che in tanti aderiscano e questo concerto sia uno stimolo ulteriore alla solidarietà".