Il populista in doppiopetto. Berlusconi nell’analisi di Ignazi

Un affresco delle politica e della società degli ultimi anni. È quello che il politologo Piero Ignazi tratteggia nell’ultimo saggio Il populista in doppiopetto. Berlusconi e la politica italiana (il Mulino), presentato oggi alle 18 in Salaborsa. Si tratta di un’anteprima per il pubblico bolognese visto che il volume esce in libreria dal 23 febbraio. Nel dialogo fra Ignazi e la giornalista Lina Palmerini c’è dunque la parabola di Berlusconi, attore centrale della vita politica dell’Italia contemporanea. Il lavoro individua le ragioni del successo al momento della sua "discesa in campo" e ripercorre le successive, alterne, vicende contrassegnate da trionfi, cadute e risalite. E dimostra come il suo declino sia in connessione tanto con l’irruzione del M5S, quanto con l’emergere di una generazione ben più giovane di politici, sia al suo fianco sia all’opposizione.