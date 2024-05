Il Porretta Calcio prepara la grande festa per il centenario. E gli juniores vincono il girone

I tifosi del Porretta calcio, a breve, festeggeranno di nuovo. Il 28, 29 e 30 Giugno prossimi il paese termale sarà coinvolto nella celebrazione della società di cui quest’anno ricorre il 100° anniversario dalla fondazione. Già fervono i preparativi per un compleanno in grande stile.

Per il momento, il presidente Gianni Valdiserri non scopre le carte: "Siamo al lavoro per costruire un evento che vada oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Immaginiamo il centenario come un regalo, ovviamente simbolico, a tutta la comunità". A rallegrare i tifosi è poi arrivata la recente vittoria del girone della squadra juniores. A fine aprile, i giovani orange (nella foto) hanno vinto sul campo del Real Casalecchio per 2 reti a 0, grazie a una doppietta di Enrico Raso, ottenendo così 66 punti in 30 partite. Un risultato importante per i ragazzi del Porretta che, grazie alla guida del tandem Barsotti-Vitali, si sono aggiudicati un traguardo che mancava dal 2020. Poco importa che il sogno dei ragazzi di Porretta si sia interrotto, per ora, sabato 11 maggio contro lo Sporting Pianorese 1955. La squadra ospite si è aggiudicata la semifinale per 1-0, ma i giovani arancioni rimangono una risorsa per il futuro.

Fabio Marchioni