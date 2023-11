Il Porretta Film Festival accende i riflettori

C’è stato un tempo, anni Sessanta e Settanta, in cui i maestri del cinema salivano a Porretta per parlare, guardare film, anteprime, confrontarsi e crescere. E Luciana Mulas, maestra del ritratto di scena e non solo, li ha fotografati tutti. Anche quel giovane Roberto Benigni che dà il volto in bianco e nero al manifesto del nuovo Festival del Cinema di Porretta diretto da Luca Elmi, che dal 2 al 10 dicembre arriva in Appennino con la ventiduesima edizione. Sarà infatti proiettata, con copia in 35mm, l’esordio del regista e attore toscano ’Tu mi turbi’ nella sezione ‘La prima volta di…’ e presenterà anche il debutto di Cristian Mungiu, ’Occident’, mentre verrà allestita per la prima volta in assoluto una mostra personale sull’arte cinematografica di Mulas, scomparsa nel 2017.

Le proiezioni avranno inizio il 3 dicembre e vedranno un’ouverture speciale, perché arriveranno Pupi e Antonio Avati per celebrare i 40 anni di ’Una gita scolastica’, girato tra Bologna e l’Alto Reno, in particolare nel borgo di Castelluccio, film vincitore di cinque Nastri d’Argento. Momento dedicato sarà appunto l’incontro ’A spasso per l’Appennino: 40 anni di Una gita scolastica’, e per gli abitanti di Porretta si tratterà di un momento prezioso, perché molti di loro hanno partecipato alla pellicola. Protagonista della retrospettiva è Roberto Andò con cinque titoli della sua filmografia, tra cui l’ultima opera ’La stranezza’, e un incontro dedicato agli studenti. Il concorso Fuori dal giro, vede in competizione sei pellicole nazionali di qualità alla presenza dei registi e degli attori che incontreranno il pubblico. Arriveranno Jacopo Olmo Antinori e Yile Yara Vianello, interpreti di uno dei film in concorso – ’Il vento soffia dove vuole’ di Marco Righi, in anteprima nazionale - che con Porretta e gli Appennini hanno un legame particolare.

Ad affiancare i film in concorso, per la prima volta al festival, sei corti firmati dal regista Ermanno Olmi: sono della sua primissima cinematografia e ritraggono il boom degli anni ’50 con sguardo critico, in linea con l’anima di Porretta, legata al territorio e ai suoi cambiamenti. Più di ogni altra sezione, il Focus Emilia Romagna, promosso dalla Film Commission, presenta ’I nostri ieri’ di Andrea Papini, girato anche nel Parco del Delta del Po, Stazione Foce a Comacchio, tra la zona Darsena e il centro storico di Ravenna e Bologna, per proseguire con ’Dario Argento Panico’ di Simone Scafidi, realizzato anche a Rimini e Parma e ’La solitudine è questa’ di Andrea Adriatico tra Correggio, Bologna e Rimini. Evento speciale della sezione, a Porretta in anteprima internazionale, il film ’Bologna I love you’ di Pierpaolo Paganelli, plateale omaggio alla storia, alla cultura e alla poesia del capoluogo emiliano, prodotto da Paolo Rossi Pisu. Ospiti del Festival il regista insieme a Andrea Mingardi, tra i protagonisti del film. Prosegue anche quest’anno la sezione Uno sguardo altrove, dedicata alle cinematografie straniere con il film ’Exodus’ di Abbe Hassan, e naturalmente il Premio Elio Petri’.