Il ‘Portico’ al dirigente Porcaro: "Ha promosso il senso civico"

Emilio Porcaro, il preside del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) è stato premiato dal Consiglio comunale con il conferimento dell’onorificenza ’Il Portico’ per aver saputo "promuovere – ha dichiarato la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca – il senso civico e i valori dell’inclusione, della solidarietà e della partecipazione". Sono infatti aumentate, grazie alla sua direzione, le domande di iscrizione al Cpia. "Se il calo demografico – ha affermato lo stesso Porcaro – porta a una riduzione di studenti nelle scuole ordinarie, noi registriamo un incremento esponenziale. Sono tantissimi gli adulti, soprattutto stranieri, che bussano alla nostra porta per accedere ai nostri percorsi formativi. Sono diventate 4mila le domande di iscrizione. Tuttavia riusciamo a soddisfare solo la metà delle richieste. Quindi oltre 2mila persone fanno fatica a essere accolte. Servirebbe maggiore attenzione sia per quanto riguarda le risorse umane sia per la logistica". ’Il Portico’ è un nuovo riconoscimento, donato al preside del Cpia poiché "è diventato – ha continuato Manca – un punto di riferimento per la formazione continua dei giovani e degli adulti, dai 16 ai 65 anni". Il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti infatti è "un luogo di opportunità in cui l’istruzione non è solo nozione, ma strumento di emancipazione e crescita personale".

Il sindaco Lepore ha ricordato anche del recente trasferimento del Cpia nell’edificio delle ex scuole Besta così da "ampliare l’offerta didattica, soprattutto di rimodulare gli orari e permettere anche di alleviare alcune sofferenze logistiche". Il Cpia "si occupa anche dell’istruzione dei detenuti – ha ricordato Antonio Iannello, garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale – per questo è essenziale alla comunità".

Mirko Di Meo