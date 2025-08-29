Il portico di San Luca imbrattato. La Curia cancella le scritte sessiste

A far scattare il campanello d’allarme non è stato solo l’imbrattamento di un luogo simbolo della città e patrimonio Unesco. Ma anche, e soprattutto, il contenuto delle decine di frasi misogine e insulti sessisti comparsi sotto il lungo porticato di San Luca.

Scritte, ora, destinate a essere rimosse in tempi rapidi: la Curia di Bologna si è infatti attivata nell’immediato, con il prezioso aiuto degli operai attualmente impegnati nei cantieri di restauro lungo il portico, che provvederanno in questi giorni a cancellare le frasi offensive dalle pareti con le tecniche più adeguate.

La denuncia – raccontata ieri sul nostro giornale – è stata lanciata dall’avvocata Camilla Guidotti, che con il suo studio Wildside si batte da sempre per i diritti antidiscriminatori. "La mia camminata a San Luca non è stata un momento di pace, ma un pugno allo stomaco – aveva raccontato sul suo profilo Instagram –. Un susseguirsi continuo di scritte violente, misogine, omofobe".

Si tratta, infatti, di epiteti offensivi e ripetuti con insistenza sulle pareti e sul muretto che costeggia il portico di San Luca, simbolo della città che ogni giorno accoglie il passaggio costante di numerosi residenti, studenti e turisti in arrivo da ogni parte del mondo.

Ma non è finita qui. Come segnalato, oltre al messaggio offensivo, in certi casi le scritte seminate lungo il portico hanno riportato persino alcuni dati sensibili, come per esempio il numero di telefono di una persona o la località in cui vive.

"Frasi che umiliano, sessualizzano, minacciano e che talvolta espongono, identificandola, la vittima con nome e cognome, città, luogo di lavoro, persino numero di telefono – si legge nel post -. Una vera e propria forma di ’doxing’. Non è goliardia, non è una battuta, non è uno scherzo, non è vandalismo: è violenza e il primo passo per combatterla è riconoscerla e avere il coraggio di chiamarla con il suo vero nome".

Frasi di rara volgarità, insulti sessisti e messaggi fortemente offensivi per cui sono ora previste tempestive rimozioni.

