Il Portico rilancia Edb e Marietti 1820

Si chiama ’Il Portico’ la nuova casa delle Edizioni Dehoniane Bologna-Edb e Marietti 1820. La nuova realtà editoriale ha casa sotto le Due Torri ed è presieduta da Alberto Melloni (foto), che si è aggiudicato l’asta dopo il fallimento, nell’ottobre 2021, del Centro Editoriale Dehoniano, che aveva fondato Edb nel 1962 e acquisito Marietti 1820 nel 2017. "Cibo del pensiero, cibo dell’anima – dice Alberto Melloni – sono le parole che meglio ci descrivono. Il Portico vuole essere al centro del dialogo tra religioni e culture e il nostro primo obiettivo è posizionarci come interlocutori principali dell’editoria religiosa colta. I cataloghi di Edb e Marietti 1820 ci permetteranno di riproporre testi cruciali che hanno segnato l’identità dei due marchi". Dunque, nascono le collane di Edb ‘Itinerari di Fede’, ‘Le parole per dirlo’, ‘Madri e padri della Chiesa’ e ‘I Gufi e Zefiri’ di Marietti 1820. Altra novità annunciata è il Prix Clara, premio letterario che seleziona e pubblica i migliori racconti scritti da ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Il ricavato delle vendite verrà devoluto ai reparti di cardiologia di alcuni importanti ospedali. Nella giuria italiana tra gli altri Eraldo Affinati, Beppe Cottafavi, Giuliano da Empoli, le scrittici Teresa Ciabatti, Valeria Parrella e Licia Troisi, i poeti Paolo Valesio e Anna Segre. "Sono soddisfatto di questo nuovo inizio – commentata il cardinale Matteo Zuppi, che aveva seguito da vicino la crisi –. Edb è un marchio editoriale che rappresenta un patrimonio di cultura e riflessione religiosa fondamentale". E arrivano già i primi titoli: per Edb il 5 maggio ‘In memoria di me’ di Patrick Goujon e il 12 maggio la raccolta inedita ‘Duecento lettere di don Milani’ (Edb), a cura di Adele Corradi, Federico Ruozzi e José Luis Corzo. Poi il 19 maggio ’Lontano da chi? Lontano da dove?’ di Enzo Bianchi (Edb) e ‘Per un consenso etico tra culture’ di Pier Cesare Bori, in libreria il 7 aprile per Marietti 1820.