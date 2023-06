Il portico simbolo di Bologna "Illumino la via per San Luca" L’atto d’amore di Cremonini

Di ricordi, legati a quel tratto di portici lungo 3.796 metri, Cesare Cremonini ne ha tanti. "Dalle prime passeggiate, su a San Luca, con mamma e papà a quando giocavo nella Fortitudo Calcio – racconta il cantante –, correvamo su per tutta la salita fino alla basilica". San Luca, per i bolognesi come Cremonini, significa casa. Quei portici "cosce di mamma Bologna", per dirlo con le parole di un altro grande cantautore, Francesco Guccini, si sono illuminati ieri sera, per la prima volta – e Cremonini era presente –, in occasione della chiusura del ’Bologna Portici Festival’. E lo faranno ogni notte, dalle 22 all’alba, fino a domenica, in un gioco di colori e musica. Le luci sono le stesse utilizzate durante gli spettacoli dell’ultimo tour di Cremonini negli stadi. D’altronde, "i portici sono il palcoscenico della vita quotidiana dei bolognesi – dice il cantante –. Creiamo intimità con la nostra città, respiriamo il profumo della vitalità sotto i loro archi. Il portico di San Luca è un simbolo di Bologna che mette davvero d’accordo tutti. Un simbolo religioso e cattolico, ma anche laico, di speranza. Leggenda vuole che si percorra tutta la salita in ginocchio per passare la Maturità. Io sono uno di quelli che l’ha fatto, quindi un po’ me lo sono guadagnato il Portico di San Luca", scherza Cremonini. Il progetto è ideato dallo stesso Cremonini e da Giò Forma e realizzato assieme a Intesa Sanpaolo con la collaborazione del Comune di Bologna. "Mi hanno scritto due pazienti dell’ospedale Maggiore, da lì si vede molto bene tutto il percorso di luci – spiega l’artista –. Mi hanno detto di essere ricoverati da settimane, ma vedere Bologna illuminata ha dato loro un senso di vitalità e di speranza".

Per il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, l’installazione artistica "è un regalo alla città. Rimarrà per sempre negli occhi di cittadini, visitatori e turisti inconsapevoli che si troveranno davanti a una scenografia fantastica". Il sostegno al progetto rappresenta "un’ulteriore conferma della nostra presenza in questi luoghi così identitari come i portici, essenza della città, metafora di accoglienza, socialità e bellezza", conclude Simone Zavatarelli, responsabile partnership commerciali di Intesa Sanpaolo.

Amalia Apicella