Il post-alluvione. De Pascale e Lepore, ecco il patto del Ravone: "Riduciamo i rischi"

Un patto tra Comune e Regione per il post-alluvione. Dopo l’esondazione del Ravone, dello scorso ottobre, che aveva gravemente danneggiato decine di abitazioni, negozi e garage, causando danni per centinaia di milioni di euro, il presidente della Regione Michele de Pascale e il sindaco Matteo Lepore hanno effettuato ieri pomeriggio un sopralluogo nella zone più colpite dal maltempo.

Un soprallugo tecnico, partito dal parcheggino di via di Ravone fino alla griglia di protezione del torrente e all’imbocco del tombinamento, poi un giro in via Zoccoli, Andrea Costa 81 e via Brizio. Obiettivo: verificare di persona i lavori di ripristino terminati in queste settimane, confrontarsi con i tecnici per le future opere di messa in sicurezza e ascoltare problemi e necessità dei cittadini coinvolti. Focus principale: il sistema idrico bolognese. Da qui, il summit tecnico (con de Pascale, Lepore, ma anche la sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini e gli assessori comunali Madrid e Ara, più tecnici della Protezione civile) servirà proprio per costruire un dossier ad hoc da inviare a Regione e governo con le proposte del Comune per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua.

Dopo i primi interventi di somma urgenza, già terminati per un importo di 450mila euro, la Regione è all’opera per pianificare un nuovo piano di riduzione del rischio idraulico del corso d’acqua. Prima, però, occorrerà simulare il suo comportamento, utilizzando modelli matematici e informatici aggiornati, che tengano conto delle mutate condizioni climatiche e delle portate d’acqua senza precedenti che si sono abbattute sulla città negli ultimi mesi. De Pascale e Lepore hanno deciso di rafforzare il gruppo di lavoro tra Regione, Comune e altri enti per mettere in sicurezza idraulica i torrenti di Bologna, Ravone in primis. A febbraio, poi, è prevista la variazione di bilancio comunale per dare il via al fondo per la riparazione e l’adattamento climatico: le prime risorse arriveranno dal Comune, mentre per le linee di finanziamento del futuro si vedrà (aveva fatto discutere l’ipotesi della ’tassa’ sull’alluvione, ndr).

"Ho detto che sarò ogni settimana a vedere di persona le zone colpite dal maltempo e questa è una tra quelle che ha sofferto di più – ha sottolineato de Pascale –. Gestire il Ravone è complesso, perché si tratta di un torrente che scorre in un’area urbana, per lo più sotto il livello dell’asfalto. La Regione – ha proseguito – è pronta a fare la propria parte per ciò che le compete: per questo, dopo le prime somme urgenze, stiamo lavorando per un piano di riduzione del rischio idraulico aggiornato alle esigenze che il cambiamento climatico ci pone davanti".

Per Lepore "è molto importante che la Regione e il Comune lavorino assieme: stiamo monitorando tutta il corso del Ravone, dove ci sono tante tombature e tanti luoghi che negli allagamenti di ottobre hanno avuto problemi. L’obiettivo è mettere in sicurezza idraulica la città. Dall’alluvione ad oggi abbiamo raccolto 653.490 euro con il Fondo sociale di comunità della Città metropolitana". Intanto l’amministrazione ha convocato i cittadini alluvionati della zona del Porto-Sargozza il 20 e il 28 gennaio per due assemblee civiche al cinema Bellinzona (qui il link per iscriversi https://forms.gle/93175xXhjPZ4pqS17). Il 22 gennaio, invece, si costituirà il comitato per la sicurezza del Ravone alla Parrocchia di San Paolo di Ravone.