Il post-alluvione Sbloccati 289 milioni per la ’somma urgenza’ Ecco i primi fondi in città

di Rosalba

Carbutti

Arrivano i primi fondi per la ricostruzione post-alluvione. Il commissario Francesco Figliuolo, alla vigilia dell’incontro che si terrà oggi in Regione, con Stefano Bonaccini, enti locali e parti sociali, firmatari del Patto per il lavoro e per il clima, sblocca altri 289 milioni di euro per il pagamento dei lavori effettuati in somma urgenza nei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti da frane e allagamenti. L’ordinanza numero sei, firmata il 25 agosto, è stata inviata alla Regione con le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi realizzati e da ultimare. Inviate, quindi, le richieste di finanziamento alla struttura commissariale, quest’ultima provvederà a far avere i relativi ristori.

Parliamo di interventi di ’somma urgenza’, molti dei quali già effettuati da Comuni e Città metropolitana, costretti ad anticipare le risorse per rimettere in sesto il territorio dopo il disastro provocato dal maltempo.

Per la Città metropolitana parliamo di cifre che sfiorano gli 8 milioni di euro, la maggior parte relativi al ripristino della viabilità. Stando all’ordinanza di Figliuolo, tra gli interventi che verranno finanziati c’è quello che riguarda le esondazioni del torrente Ravone in zona Saffi. I lavori di somma urgenza – per i quali arriveranno ristori di 80mila euro – "riguardano la rimozione del materiale pietroso, terroso e vegetale trasportato da monte a seguito dell’alluvione e accumulatosi nel tratto di valle lungo via del Chiù tra via Saffi e via Agucchi sia all’interno del manufatto aperto sia nel tratto tombinato". Ci sono poi 867mila euro relativi a interventi prevalentemente in collina per risolvere smottamenti e allagamenti e mettere in sicurezza le strade dagli alberi pericolanti, dai tronchi e dal fango. Più gli interventi per rimuovere i detriti del Ravone e quelli su Villa Spada e il parco Baden Powell. Molte risorse, poi, vanno ai Comuni della provincia, i più colpiti dal maltempo di maggio. Sono, infatti, 61 gli interventi finanziati per Monterenzio a seguito di frane e allagamenti, una ventina per Monzuno, 24 per la zona di Sasso Marconi dove viene specificato il ’disastro’ alle Ganzole.

A seguito, infatti, "dell’allagamento e delle conseguenti frane che hanno determinato la chiusura della strada provinciale delle Ganzole e della via Fornace", è stata necessaria "la movimentazione di materiale alluvionale accumulato nell’alveo del Rio Ganzole e nelle aree prospicienti con ripristino della sicurezza idraulica del corso d’acqua". Intervento, per il quale, arriveranno oltre 53mila euro.

Diversi ristori per Budrio soprattutto a seguito della portata del fiume Idice. Da qui, la necessità dell’intervento più cospicuo (ancora in corso) per 2,2 milioni di euro sul ponte ferroviario della linea Bologna-Portomaggiore. Per questo con ’somma urgenza’ si è lavorato al ripristino completo delle condizioni di sicurezza ferroviaria.

Risorse in arrivo anche per Medicina e Selva Malvezzi, sia per l’asfaltatura delle strade che per la messa in sicurezza.

I primi fondi, però, non bastano a placare le polemiche.

Sia sulle risorse, sia sui Comuni colpiti dal maltempo, ma rimasti a bocca asciutta perché esclusi dal decreto Alluvione.

Di certo, il governatore Bonaccini oggi metterà due questioni operative sul tavolo: la prima è quella di mettere a disposizione della struttura commissariale i fondi inizialmente stanziati per la cassa integrazione dei lavoratori dipendenti e per il sostegno delle imprese esportatrici, che sono stati utilizzati in misura molto minore rispetto a quello che si era previsto. "Si parla di un miliardo di euro. E se non viene messo a disposizione, i soldi per l’Emilia-Romagna non sono 4 miliardi in tre anni, ma tre...", punge Bonaccini. La seconda proposta è l’utilizzo del credito d’imposta per i ristori a chi ha subito danni: un provvedimento che era già stato utilizzato in occasione del post terremoto del 2012, "com’è possibile che non venga presa in considerazione?", si chiede Bonaccini.

Risponde, a distanza, il senatore Marco Lisei (Fratelli d’Italia): "La firma dell’ordinanza del commissario Figliuolo smentisce tante fake news e polemiche della sinistra. Ii soldi ci sono, ci sono sempre stati e il governo è stato celere nel metterli a disposizione. Secondo: la nomina di Figliuolo è stata la scelta migliore, la sua operatività e la sua competenza hanno consentito di superare gli ostacoli e le difficoltà di un lavoro, quello fatto dalla Regione, approssimativo", attacca Lisei. Il riferimento è alla perimetrazione delle aree alluvionate e all’elenco degli interventi di somma urgenza consegnato dalla Regione.

Secondo il meloniano "se fosse stato fatto prima e meglio avremmo risparmiato tempo prezioso, invece era pieno di interventi che erano incoerenti". Il riferimento è all’elenco degli interventi per 1,9 miliardi per la somma urgenza inviato da viale Aldo Moro che, per i meloniani, era sovrastimato. Ma non solo. Lisei replica anche alla proposta di Bonaccini di utilizzare i fondi per la ’cassa’: "Parla impropriamente di soldi inutilizzati su misure che non hanno neppure completato i loro effetti, come la cassa integrazione che scade a fine settembre, dimostrando la sua incompetenza sul funzionamento dei bilanci dello Stato". Tradotto: non è automatico impiegare quei fondi in altro modo. E farlo, comunque, richiede tempo.