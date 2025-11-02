Il posto di polizia in Bolognina. Madrid: "Un passo storico. Ora in campo agenti e Locale"

Un ufficio di polizia che simboleggi sicurezza e presenza delle istituzioni in un’area costellata dalle fragilità. Più operatori della polizia locale per le strade, pronti a intercettare i bisogni di chi vive e lavora su quelle strade. L’apertura di due chioschi, volti a diventare punti di riferimento per bambini e adulti. E quattro spazi Acer destinati a offrire momenti sociali e culturali alla comunità. Sembra il disegno di una nuova era per la Bolognina quello che Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza, dipinge raccontando ciò che il cuore pulsante del quartiere Navile vivrà a partire dai prossimi mesi. Centrale, in questo cambiamento, la scelta della ’sede’ del nuovo posto di polizia a un passo da via Carracci.

Madrid, è soddisfatta?

"È un passo storico atteso da anni dai cittadini che chiedono più presenza delle istituzioni sul territorio. Lo abbiamo fortemente voluto, perché siamo convinti che la sicurezza si costruisca con la collaborazione delle istituzioni e non con gli slogan".

Per aprire questo presidio, c’è stata collaborazione con il governo?

"Nell’intesa con il ministro Piantedosi, come Comune ci eravamo impegnati per mettere a disposizione uno spazio, ma non disponendo di locali di nostra proprietà con le caratteristiche richieste dal Ministero, abbiamo lanciato un avviso pubblico per i privati. E così, un’azienda ha risposto alla ’chiamata’, proponendo il suo locale. Noi, dal canto nostro, sosterremo il canone di questo spazio e faremo un contratto con la proprietà, coprendo l’affitto e i lavori di adeguamento da svolgere all’interno. Dopo, faremo il passaggio alla Prefettura, che lo consegnerà alla polizia di Stato".

Tempistiche?

"Aprirà a gennaio e lì partirà la seconda parte dell’intesa stretta con il Ministero: noi mettiamo lo spazio e il governo le forze. Il Ministero manderà qui 65 nuovi agenti, 15 dei quali saranno destinati alla Bolognina. Dove comunque già c’è la caserma dei carabinieri. Un investimento importante che segnerà un cambio di passo".

Con la proroga della ’zona rossa’, i reati sono in calo. Questo è un cambio di passo?

"Al di là dello strumento che si usa, il vero cambio di passo è stato la modifica della modalità dei controlli: le forze dell’ordine e la Locale hanno condotto un’attività mirata sui punti critici, portando così numerosi arresti, sequestri di sostanze e controlli in attività economiche problematiche. E i cittadini sono soddisfatti di questa presenza vivibile, che funge da deterrente ed è frutto del calo dei reati, di cui siamo soddisfatti. Noi confidiamo che il dossier consegnato in Procura sia oggetto di attività e serva a smantellare ciò che per noi è una vera organizzazione criminale. Dunque non bisogna colpire solo sui singoli nodi, perché i singoli attori vengono rimpiazzati subito, ma lavorare sulla rete criminale. Fare prevenzione è la chiave, per questo scenderà in campo la Locale".

Come?

"Grazie alle nuove assunzioni, rinforzeremo l’organico del reparto in via Fioravanti, passando da 30 a 60 agenti. Questo significa essere più visibili ed efficaci per le attività che svolge la Locale che sta dando ottimi risultati, rapportandosi anche con i cittadini. Con cui, con la notizia dell’apertura del posto di polizia, si è rafforzato il senso e il rapporto di fiducia".

Come si coltiverà questo rapporto?

"Oltre alle indagini, noi portiamo avanti il nostro piano straordinario culturale e sociale: entro metà novembre, inaugueremo i due chioschi del Mercato Albani, sfitti e vuoti da anni. Non solo cultura, ma anche servizi per la comunità. E poco dopo saranno pronti quattro spazi sfitti di Acer, a canone zero, aperti alla cittadinanza".