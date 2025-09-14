Il potere della parola nella rassegna Officina Roversi

Prende il via martedì la rassegna Targhe Officina Roversi 2025, dedicate al poeta e scrittore scomparso nel 2012, con il primo appuntamento dal vivo in piazza Lucio Dalla alle 20, sempre nell’ambito del DiMondi Festival. Protagonisti della serata saranno 13 artisti selezionati tra centinaia di candidature per le sezioni Canzone, Poesia e Testo per Musica, che presenteranno le proprie opere originali al pubblico. Si esibiranno Francesca Eleonora Capizzi, Capolupo, Carmen, Cinzia Colazzo, Gioacchino Costa, Dimaggio, Matteo Fantuzzi, Gloria Galassi, Mariangela Leone, Pietro Parcellara, Rambò, Nino Scaffidi, Verrone. Ospiti speciali – e severi – saranno Angela Baraldi (nella foto, presidente della giuria), Roberta Giallo e Marinella Manicardi, tre voci autorevoli della scena musicale e teatrale italiana, e bolognese in particolare, da sempre attente alla parola e ai linguaggi emergenti.

Le Targhe Officina Roversi - spiegano i promotori - non sono un premio competitivo, ma un riconoscimento culturale assegnato a opere che rinnovano il linguaggio poetico e musicale contemporaneo. La rassegna proseguirà con una seconda serata il 26 settembre, sempre in piazza Lucio Dalla, e si concluderà il 29 novembre al Teatro Testoni Ragazzi, quando saranno annunciati i vincitori delle tre targhe. La manifestazione è promossa da Officina Roversi, rete culturale nata nel 2023 in collaborazione con gli eredi Roversi e numerosi partner pubblici e privati.