Il potere e la magia aspettando Verdi

L’amicizia autentica; il racconto politico filtrato attraverso la magia; la maschera che, sospendendo la realtà, svela la reale natura dei rapporti sociali: sono alcuni dei temi al centro del prossimo incontro della rassegna del Teatro Comune ’In Controluce – Percorsi d’Opera Tra Arte e Storia’.

L’appuntamento di domani alle 20 all’auditorium Manzoni è dedicato appunto a ’Un ballo in maschera. Nel fantastico della politica’. Ospite della serata è il compositore e conduttore radiotelevisivo che, insieme allo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa, racconta ’Un ballo in maschera’, l’opera di Giuseppe Verdi che sarà in scena al Comunale Nouveau dal 13 al 19 aprile con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Daniele Menghini.