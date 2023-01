Il pranzo della pace Ospitalità e amicizia per i ragazzi ucraini

"Oggi sarebbe stato impossibile pensare alla parola pace, ma grazie a Bologna, alla Casa della Carità di Villa Pallavicini, alla Caritas, alla parrocchia di San Biagio e in particolare al Cestino, gruppo affiliato alla comunità di Sant’Egidio, possiamo passare una giornata in cui il rumore della guerra non sporca la più grande parola del mondo: pace".

Carica di commozione Anna, una mamma ucraina arrivata a Bologna nel marzo scorso con i suoi due bimbi, esprime progonda gratitudine per la generosità della rete di volontariato della comunità bolognese, espressa anche ieri grazie alla festa organizzata nella parrocchia di San Biagio dal Cestino e da Casa santa Chiara presente all‘evento con una nutrita rappresentanza di ragazzi.

Un pranzo reso possibile da due noti ristoranti bolognesi: la Santa e la Trattoria Casa Mia che hanno aiutato le cuoche del Cestino in onore del "buon gusto", come racconta Vincenzo Marcedula, coordinatore della iniziativa. "Con il pranzo della pace, alla prima edizione, vogliamo evidenziare – spiega Donatella Dettori, una delle volontarie del Cestino – come sia importante prendersi cura dei rifugiati non solo con l’ospitalità, ma offrendo amicizia e attenzione sopratutto in questi momenti in cui il dolore della guerra non trova tregua neanche in rispetto al Natale, che per gli ucraini sarà il prossimo sette gennaio".

Francesca Golfarelli