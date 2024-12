Il pranzo delle Cucine. Popolari

Aggiungi un posto a tavola, soprattutto se a invitarti sono le Cucine Popolari e Teatri di Vita per un Pranzo di Natale di raccolta fondi. Torna anche in versione natalizia, oggi alle 13, l’ormai tradizionale Pranzo organizzato da Teatri di Vita (via Emilia Ponente tel. 333.4666333) per raccogliere fondi per l’attività delle Cucine Popolari, fondate da Roberto Morgantini, che in quattro quartieri (Navile, San Donato, Porto-Saragozza e Savena) ha aperto quattro strutture in cui le persone più in difficoltà possano non solo avere un pasto caldo ma anche la possibilità di scambi sociali. Il Pranzo di Natale sarà dunque un’occasione di socialità e condivisione, ma servirà proprio per raccogliere fondi per l’attività nei quartieri. Il costo del pranzo è di 25 euro, il cui ricavato sarà appunto devoluto all’associazione Civibo che gestisce le Cucine Popolari. Con un menù in doppia versione (anche vegetariana): bruschetta dí mousse mortadella o pomodoro; lasagna bolognese o veg; arrosto di maiale o torte salate veg; patate al forno; per concludere con l’inevitabile panettone.