Il pranzo teatrale della domenica a casa delle Ariette

Venerdì a Bologna, dove a Palazzo Marescotti si è svolta la presentazione del libro che riunisce gli otto anni di seminari e spettacoli sui ‘Territori da cucire’ in Valsamoggia. Oggi ad ora di pranzo, alle 12.30, il Teatro delle Ariette manda in scena il suo spettacolo fra le tavole imbandite nel teatro in mezzo ai campi, in via Marzatore di Monteveglio. E’ il cartellone intitolato ’Finalmente domenica!’, che include alcuni spettacoli, tutti di domenica, tutti con inizio alle 12,30. Si tratta di un testo scritto durante l’inverno 2008-2009, che rappresenta il diario della vita quotidiana di Paola Berselli e Stefano Pasquini, i fondatori e protagonisti di questa avventura di vita e di lavoro artistico, redatto dopo vent’anni di vita in campagna e dieci di teatro in giro per l’Italia e l’Europa. È il racconto del loro amore e dell’amore che li lega alle Ariette, ai campi, agli animali, ai compagni di vita.