Il Pratello e il cortocircuito del 25 aprile

Andrea

Bonzi

Perché un conto è la legittima festa, che può anche essere molto partecipata e affollata (la gente è tanta da non riuscire quasi a muoversi, nelle ore di punta), un conto è non mostrare il minimo rispetto per la città, che è patrimonio di tutti. La condanna, lo ricordiamo, fu unanime, a partire dall’amministrazione e dal Quartiere, che invocarono il ‘pugno duro contro gli incivili’.

Il banco di prova, ora, è imminente. Sono stati promessi più controlli e qualche bagno chimico in più (25, tre in più dell’anno precedente, comunque pochi), l’eliminazione di alcuni punti musica e un orario di chiusura dei locali di via del Pratello e piazza San Francesco anticipato alle 19, con raccomandazione del sindaco ad andare a casa e ‘spegnere’ la festa entro quell’ora. Basterà a non farsi sfuggire di mano la situazione? Lo auspichiamo, ma il dubbio è legittimo. Come è legittimo restare perplessi sulla retromarcia fatta dal Comune sull’evento annunciato ufficialmente in piazza San Francesco che, per l’occasione, sarebbe stata a numero chiuso. Si era pubblicizzato qualcosa che andasse ad arricchire la festa, magari riportandola alla radice della Liberazione dal nazifascismo, ma il comitato Pratello R’esiste si è arrabbiato e tutto è saltato. Diciamo la verità: non è detto che blindare piazza San Francesco avrebbe migliorato la situazione, in quanto la fiumana di persone sarebbe stata costretta nella sola via del Pratello. E non è detto che, come l’anno scorso con il sagrato di San Francesco, le transenne non sarebbero state travolte e abbattute facilmente. Anzi, può darsi che le valutazioni del Comune siano state di questo tipo. Ma di sicuro qualcosa si è inceppato: l’impressione è che l’amministrazione si sia piegata alla rabbia degli organizzatori. E questo non ci pare un buon viatico per la festa che ci aspetta.