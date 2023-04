Il Pratello e il cortocircuito del 25 aprile

Andrea

Bonzi

Ogni 25 aprile, le polemiche non mancano mai.

Più che di stampo politico – il significato del giorno della Liberazione e l’Antifascismo non devono essere messi in discussione – a tenere banco è la querelle sul degrado.

Lo spettacolo indecoroso dello scorso anno, con bottiglie ovunque, latrine a cielo aperto, uomini ragni che scalano il portone di San Francesco come fosse il Chrysler Building di New York, non deve più ripetersi. Il nostro giornale, lo ricordiamo, il giorno dopo titolò: ‘La grande bruttezza’.