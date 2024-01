Il Pratello scoppia: quarantanove detenuti. La Fp Cgil: "E ora li mandano anche da Ancona"

Non solo la Dozza scoppia. Anche il Pratello, con 49 ragazzi detenuti, è al collasso. Con la situazione, ulteriormente aggravata dalla chiusura del Centro di Prima Accoglienza di Ancona, con i giovanissimi detenuti dirottati, quindi sulla struttura bolognese. Una situazione gravissima, che torna a denunciare Salvatore Bianco, segretario della Fp Cgil. Uno stato di "crescente abbandono", per cui le sigle sindacali hanno sospeso le relazioni con il Centro per la giustizia minorile. "Il persistente cronico sovraffollamento sta toccando in questi giorni vette di 49 ospiti mai raggiunte prima – dice Bianco –, con la contestuale presenza di minori problematici meritevoli di ben altre cure e percorsi terapeutici. Fa da contraltare la gravissima carenza del personale costretto a turni massacranti e a svolgere il servizio anche in condizioni di salute precarie per spirito di servizio ed attaccamento al corpo". I sindacati denunciano "un numero impressionante di ore di lavoro straordinario, doppi turni e in molti casi proseguimento del servizio dopo il notturno. Le ricadute drammatiche sulle attività trattamentali destinate ai minori, oramai del tutto residuali, sono facilmente intuibili – spiega ancora Bianco –. La stessa vigilanza sui minori che fruiscono delle ore d’aria all’aperto nell’ultimo periodo viene assicurata in molte occasione da una sola unità di personale. Ad aggravare il quadro è intervenuta la chiusura del Centro di Prima Accoglienza di Ancona per la surreale motivazione di carenza di personale, con il Centro di Bologna, già di suo in emergenza, che vi è dovuto subentrare. In conclusione, riteniamo doveroso chiedere l’urgente interessamento dell’amministrazione a tutti i livelli e delle autorità cittadine, al fine di prendere in mano la situazione in cui versa la struttura, che di fatto non è più in grado di assolvere alla propria missione". La Cgil chiede, infine, un "urgente e significativo incremento dell’organico di polizia penitenziaria e pari incremento per le figure carenti di educatori ed assistenti sociali" al Pratello.