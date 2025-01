Il Pratello tra ombre e speranze: "Tra i nostri ragazzi c’è chi si laurea"

"Uno dei nostri ragazzi sta per laurearsi in Scienze della Formazione e ha già detto che vuole proseguire con la Magistrale. E anche altri si sono iscritti all’università, ragazzi che, al loro ingresso, non avevano nemmeno conseguito la terza media. Una vecchia leggenda della pallacanestro viene a insegnare da noi e non diciamo mai di no a proposte buone, come ad esempio lezioni di musica. Collaboriamo anche con la Uisp. E abbiamo una trattoria aperta al pubblico, primi in Europa". Questa la ’fotografia’ dell’istituto penale per i minorenni di via del Pratello, attraverso gli occhi del direttore Alfonso Paggiarino, ieri alla presentazione del libro fotografico sul carcere minorile, curato dal garante e realizzato con il Centro giustizia minorile e il fotografo Francesco Cocco. Tantissime le note positive, volte a educare e non (solo) punire, ma le ’ombre’ non sono da meno: il problema più grave è sempre quello del sovraffollamento. "Abbiamo 51 ragazzi – continua Paggiarino –. Purtroppo riusciamo a fare pochi trasferimenti perché gli istituti minorili sono sovraffollati in tutta Italia". Si contano ben 560 ragazzi nei 16 istituti su territorio nazionale. Sul sovraffollamento torna anche Antonio Ianniello, garante dei detenuti del Comune: "Quando i numeri assumono queste proporzioni, si amplifica ogni difficoltà relativa alla già precaria quotidianità detentiva e ‘salta tutto’, viene meno la capacità di seguire bene i percorsi dei ragazzi. E, se non c’è abbastanza personale, devono trascorrere più tempo nelle loro stanze". Il libro fotografico, spiega il Garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, da un lato è "mostrare spazi a cui, normalmente, la libera società assegna la finalità di isolamento e privazione, restituendo loro dignità, almeno in parte, e contrastando l’idea della gattabuia, e dall’altro lanciare il messaggio che quegli spazi vanno riempiti di significato". Hanno partecipato poi il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Maurizio Fabbri, la presidente del Tribunale dei minori di Bologna Gabriella Tomai, il procuratore dei minori Giuseppe Di Giorgio, l’assessora al Welfare del Comune Matilde Madrid, il direttore Ufficio Detenuti e Trattamento del Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria di Bologna, Marco Bonfiglioli e la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Claudia Giudici. Fabbri sottolinea come la nuova giunta regionale guidata da Michele de Pascale e l’Assemblea "stiano ponendo l’accento sul tema del carcere, si parla tanto di ‘emergenza carceri’, ma forse questo tema non è ancora sedimentato nell’opinione pubblica. L’abbiamo messo tra le priorità in agenda”. Tomai afferma che "queste foto danno l’idea di una ricchezza di opportunità e di attività, e colpisce l’assenza di figure umane, secondo me una provocazione grandissima".

Chiara Gabrielli