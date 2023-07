Il Prefetto ordina la protezione del sindaco

La Prefettura di Bologna si è espressa: il sindaco di Baricella Omar Mattioli sarà sottoposto a misure di sorveglianza per la sua sicurezza personale. A una settimana esatta dalle minacce arrivate, per posta, al primo cittadino Mattioli, ieri mattina, si è tenuto un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del Prefetto Attilio Visconti, dei rappresentanti delle forze di polizia proprio per esaminare la situazione di esposizione a rischio del sindaco. Mattioli stesso, durante l’incontro, ha riferito i dettagli sulle recenti vicende che lo hanno visto oggetto di minacce e le forze di polizia hanno riportato che al momento sono in corso indagini da parte dell’autorità giudiziaria tramite i carabinieri della Compagnia di Molinella.

Al termine dell’incontro il Prefetto ha disposto l’adozione di un’adeguata misura di protezione personale a tutela del sindaco di Baricella. "Preparati la bara che presto ti faremo fuori". Queste le parole minacciose, scritte in stampatello con penna blu, che hanno dato inizio, nella mattinata di giovedì scorso a tutto questo. Il sindaco si trovava in Comune, in via Roma, quando è stato informato dalla segreteria della missiva intestata al ‘sindaco di Baricella’ che era arrivata, per mano del postino, pochi minuti prima.

Da indiscrezioni trapela che, dalla riunione di ieri mattina, sia emersa la decisione di sottoporre il sindaco di Baricella a una scorta diversa rispetto a quella dinamica, come si era invece ipotizzato: la scorta dinamica, in gergo tecnico, prevede una sorveglianza personale negli spostamenti casa-lavoro.

A parlare di quanto stabilito e delle misure previste, senza entrare nei dettagli, è il sindaco stesso Omar Mattioli: "Ringrazio Prefetto e Questore per le misure di protezione previste dal comitato per l’ordine e la sicurezza, come segno della grande attenzione verso una parte delle istituzioni sotto attacco. Mi sento però fondamentalmente tranquillo e ritengo che le indagini delle forze dell’ordine porteranno presto alla soluzione del caso". Prosegue intanto il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Molinella per risalire al responsabile di questa lettere di minacce: si stanno vagliando tutti i possibili dissidi che il sindaco possa aver avuto o scatenato nella popolazione dalla raccolta rifiuti alla nuova discarica, da bandi di vario genere a fondi Pnrr.

Zoe Pederzini