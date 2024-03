Il premio a Elda Ferri: "Nuovi film su donne che non hanno ceduto"

Un’emozionante cerimonia, quella che ha visto ieri al Modernissimo Elda Ferri ricevere la Turrita d’argento dal sindaco Matteo Lepore. La produttrice cinematografica di tanti film memorabili come Forza Italia!, Jona che visse nella balena, Prendimi l’anima, i Vicerè, Sostiene Pereira di Roberto Faenza, Maledetti vi amerò di Marco Tullio Giordana e tutti i film di Roberto Benigni – tra cui La vita è bella tre Oscar e sette candidature, compresa quella come miglior produttrice con la sua Jean Vigo Srl. –, è ritornata nella sua città dove ancora vivono un figlio e i nipoti, ricordando gli inizi della professione e soprattutto sottolineando alcuni punti fondamentali della sua ricerca nelle storie che sceglie di produrre, anticipando quello che presto uscirà in tv. "Ho fatto sei film con protagoniste femminili, donne che sono riuscite a farcela credendo nel proprio pensiero. Questo mese di marzo poi per me è significativo perché uscirà Folle d’amore-Alda Merini di Faenza il 14 marzo in prima serata su Rai Uno, un film che restituisce ad Alda qualcosa che le è stato poco riconosciuto, la sua eleganza, la sua profondità". Poi il 28 marzo esce I bambini di Gaza. Sulle onde della libertà, un film per nulla facile del regista italo-americano Loris Lai. "Ci lavoriamo da due anni, l’abbiamo finito a settembre e poi il 7 ottobre c’è stato il massacro e sono sorti parecchi problemi". "Credo – conclude– che i piccoli interpreti abbiano suggerito un ’modo terzo’ di parlare della loro realtà, di questa amicizia impossibile ma che per loro sarebbe possibile, anche se si capisce perché non lo è".

Benedetta Cucci