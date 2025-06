Il premio a Quinn, con la sua Neon

Neon, casa di produzione e distribuzione americana guidata dal visionario Tom Quinn, sarà presente a Biografilm con una selezione di quattro titoli e oggi incontrerà il pubblico e i professionisti del settore.

Nella cornice di Bio to B - Industry Days Doc che prende il via oggi al Modernissimo, Quinn riceverà il Make It Real Award. Il premio, riservato ai grandi talenti del cinema internazionale, viene assegnato quest’anno a un professionista che, con il suo impegno, ha reso possibili alcuni tra i film più significativi degli ultimi anni. Attraverso Neon ha portato al pubblico americano, e agli Oscar, opere come ’Parasite’ e ’Anora’.