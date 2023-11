Il premio Alinovi Daolio per valicare i generi

Era il lontano 1986 quando Renato Barilli, Roberto Daolio, Franco Quadri, Alessandro Mendini e Loredana Parmisani decisero di intitolare a Francesca Alinovi - critico d’arte e ricercatrice al Dams - un premio in seguito alla sua scomparsa avvenuta tre anni prima. Poi, nel 2013, il riconoscimento è stato denominato ‘Premio Alinovi Daolio’, in ricordo del docente dell’Accademia di Belle Arti venuto a mancare lo stesso anno. Il vincitore della prima edizione fu Luigi Ontani, a cui è susseguita una lunga lista di artisti che ogni anno hanno dimostrato – come si legge nello statuto informale del premio - "una personalità multiforme in grado di attraversare i vari linguaggi dell’arte e del mondo fuori dalle convenzioni". Ed effettivamente anche il vincitore dell’edizione 2023 del ‘Premio Alinovi Daolio’ risponde perfettamente a questi requisiti. È Alessandro Roma, nato a Milano nel 1977, ma da tre anni vive e lavora a Faenza. La sua ricerca si concentra perlopiù su motivi vegetali che vengono lasciati liberi di espandersi sia sul piano bidimensionale della pittura, sia su quello tridimensionale della scultura e delle arti applicate, con una particolare predilezione per la ceramica.

’Reduce’ da una personale alla Car Gallery di Bologna e protagonista di un’altra personale aperta fino al 17 dicembre alla Fondazione Ettore Fico a Torino, Roma verrà omaggiato di un’opera della precedente vincitrice del premio: Sabrina Mezzaqui. La cerimonia si terrà questa mattina alle 11 nell’Aula Magna di S. Cristina (piazzetta G. Morandi 2).

"Sono molto felice di aver ottenuto questo riconoscimento – ha dichiarato Roma – perché per me rappresenta una luce che consente di illuminare un percorso che spesso per noi artisti può apparire nebbioso. È una conferma del fatto che, evidentemente, mi sto muovendo nella direzione giusta".

Manuela Valentini