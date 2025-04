Il premio ’Arengo’ va a Daniele Croce

Si è conclusa la prima edizione del premio ’L’ Arengo’, competizione nazionale di composizione per un’opera di musica sacra. Presentato, in anteprima a Confcommercio Ascom dal vicepresidente Medardo Montaguti, vuole testimoniare "il valore che questo premio rappresenta per i giovani che si avvicinano al mondo della musica sacra". Della stessa opinione è Nicoletta Conti, direttrice d’orchestra e docente al Conservatorio Martini, che sostiene che questi bandi di alto profilo siano un mezzo per mettere in giusta luce i ragazzi. "L’obbiettivo del Premio, sostenuto dall’associazione L’Arengo aps rappresentata da Giovanna Fava Callegaro – precisa l’ideatore e organizzatore assieme alla moglie, Francesco Pette – consiste nel sostenere giovani artisti nel campo musicale, in particolare quello sacro. L’originalità della competizione risiede proprio nel testo scelto: una libera interpretazione della ’Confessio ad angelum custodem’ di età bizantina, di recente ritrovato in un manoscritto della Biblioteca Medicea Laurenziana e pubblicato sulla rivista Byzantinische Zeitschrift".

La partecipazione al Premio è stata riservata a compositori di età compresa tra i 18 e i 35 anni con la finalità di promuovere i giovani talenti. Questa prima edizione è stata vinta da Daniele Croce. Il bando della competizione era basato, infatti, su una composizione per coro misto e organo su testo obbligato della durata dai 15 ai 20 minuti, quindi molto ampia. Croce è stato all’altezza di questo lavoro riportando ottimi risultati. La partitura verrà eseguita domani alle 16.30, nella chiesa di San Giovanni in Monte, dal Coro della Cappella musicale di San Petronio diretto da Michele Vannelli e dall’organista Francesco Tasini. Il maestro Vannelli ha precisato che bisogna, per avere il massimo esito musicale, coordinare il coro con l’organo. Il risultato è ottimo e l’opera è piacevolmente ascoltabile. Dopo questa esecuzione seguiranno i brani di F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, F. Poulenc. Entrata libera.

Nicoletta Barnerini Mengoli