Il Premio De Nigris per le scuole

Nell’ambito del festival Visioni Italiane, si è svolto anche il Premio Luca De Nigris dedicato alle scuole, con tre riconoscimenti da 500 euro da reinvestire in materiali ed attività didattiche legate agli audiovisivi. I film classificati sono stati: per le primarie, ’Raggiungere’ delle scuole Carducci e Garibaldi, Ic Centro Casalecchio di Reno, con la classe V A,B. Secondi e terzi classificati: ’Covid–20 della ’C. Pavese’ di Bologna con la classe III C e ’Le olimpiadi della seconda B’ delle Albertazzi di Bologna. Per le secondarie di primo grado ’Il ragazzo della felpa rossa’, Ic Castello di Serravalle, classe: IIA, B. Secondi e terzi ’The champion’ Ic di Monte San Pietro e ’Chi trova uno spartito trova un tesoro’, scuola Calvino di Piacenza. Infine per le scuole secondarie di secondo grado ha vinto ’Sovraesposti’, liceo Laura Bassi, classe IV G. Secondi e terzi altri due video del Laura Bassi: ’Strade polverose’, classe VG e ’Snap back to reality’ della IIG.