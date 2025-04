Il Premio Ilario Rossi sta diventando grande

Un appuntamento fisso ormai consolidato nel panorama artistico dell’Appennino: torna a Monzuno il ’Premio Ilario Rossi’. Il Premio nasce per valorizzare la cittadina di Monzuno, quale ospitale terra di artisti nel campo della pittura, della scultura, della musica. Qui soggiornarono a lungo famosi pittori, ora scomparsi, attratti dalla pace e dalla bellezza dei luoghi. Il Premio anche quest’anno è rivolto ad artisti italiani e stranieri ed è a tema libero, con opere realizzate mediante le tecniche della pittura, della scultura e della grafica. Il bando rimarrà aperto fino al 4 maggio 2025 e gli artisti potranno portare le opere presso la sala Ivo Teglia a Monzuno. Il vincitore riceverà un premio acquisto di 1.500 euro, e altri tre premi acquisto del valore di 300 euro cadauno per le categorie espressive in mostra: pittura, scultura, grafica.

Il Circolo Artistico Ilario Rossi, che porta il nome del pittore e incisore bolognese, è stato costituito nel 2000 con l’intento di divulgare le arti visive, organizzando mostre di pittura e scultura. Il Presidente del circolo, Bruno Bandini afferma: "In fondo è ancora un premio giovane, quello dedicato a Ilario Rossi. Un premio adolescente, alla 14ª edizione, che a Monzuno, sulla Via degli Dei, ambisce a durare, a continuare nella celebrazione di un sodalizio che lega arte e terre dell’Appennino". Anche Ermanno Pavesi, assessore alla Cultura, vuole sottolineare il grande sforzo degli organizzatori del concorso: "Mantenere vivo un premio per cosi tanti anni, avendo alle spalle la crisi economica e la pandemia non è facile. Servono impegno e passione per portare avanti il premio, ma lo facciamo per tenere alta la tradizione artistica di Monzuno".

Chi volesse maggiori informazioni può scrivere a circoloilariorossi@libero.it o telefonare al numero: 3488430518.