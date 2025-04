Il Premio Letteratura Ragazzi: cinque giorni tutti da leggere

Nel 1978, alla sua prima edizione, ebbe Gianni Rodari come presidente di Giuria, un ottimo auspicio che ha portato benissimo, perché il Festival Premio Letteratura Ragazzi di Cento è giunto alla quarantaseiesima edizione in ottima salute. E torna puntuale dal 6 al 10 maggio, ideato e organizzato ma anche sostenuto sempre dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che non ha mai smesso di credere all’importanza della lettura sin da bambini, tanto che il Premio vanta una giuria popolare di oltre 14.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia, con anche alcune classi di scuole italiane estere.

Presentato alla libreria Stoppani, saranno quindi cinque giorni dedicati a rinnovare la gioia della lettura, trovare nuove motivazioni, confrontarsi con autori di fama internazionale sia per i giovani sia per insegnanti e genitori coinvolti. Guest star della kermesse, già il 6 maggio, sarà Geronimo Stilton che – presente in questi giorni alla Bologna Children’s Book Fair – proprio a maggio festeggia 25 anni di grandi successi: il celebre topo giornalista arriverà a Cento con la sorella Tea per salire sul palco del Teatro Pandurera già alle 10 del mattino, portando lo spettacolo a ingresso gratuito, dedicato alle scuole primarie (prenotazioni didattica@comunicamente.it) mentre poi la festa prosegue in piazza Guercino dove, dalle 16,30 alle 18,15 i fratelli topi saranno a disposizione dei bambini per foto e firmacopie.

La giornata vedrà una conclusione importante con la lectio magistralis ’Prendetevi la luna’ di Paolo Crepet alle 17,30 (ci si prenota su eventbrite), in cui lo psichiatra parlerà di educazione, scuola e famiglia.

Altri ospiti del festival sono gli autori finalisti della sezione scuola primaria (la proclamazione del vincitore sarà il 10 maggio): Simona Baldelli con il libro ’Il ciambellano e il lupo’, Flavio Soriga e il suo ’Signor salsiccia’ illustrato da Riccardo Atzeni, Maria Parr (in streaming) con ’Oscar e Io’, Lois Lowry con ’Albero. Tavolo. Libro’ in diretta streaming dal Maine ed Elisabetta Dami, autrice di Geronimo Stilton. Venerdì 9 maggio, poi, si inaugura alla Pinacoteca San Lorenzo, la mostra di Davide Bonazzi, presidente del XXI Concorso per illustratori che presenterà una selezione di 20 opere della sua produzione. Il premio narrativa illustrata va a Khat con ’Storia di un rifugiato’ di Ximo Abadia, che mescola fumetto e illustrazione.