Il ’Presepe del Sorriso’ di Gualandi in mostra nel centro di Vergato

Chi passa per il centro di Vergato può ammirare il Presepio del Sorriso dello scultore Paolo Gualandi. Esposta in una vetrina del centro storico, l’opera è stata ammirata lo scorso Natale da migliaia di persone a Palazzo d’Accursio a Bologna.

Il Presepio del Sorriso vuole sottolineare non solo la sacralità ma anche la gioia della Nascita. E’ stato realizzato nella classica tradizione bolognese che prevede personaggi modellati per intero, abiti compresi. Tutte le figure chiave classiche del Presepio, riunite in un’ unica struttura piramidale, sono presenti e sorridono. Il Bambino Gesù tende gioioso le mani verso il muso dell’asino, mentre Maria e Giuseppe lo osservano sorridenti. Il bue e l’asino a rappresentare l’umiltà di questa nascita e l’intera umanità, credente e non, che accoglie lui e la lieta novella che porta la pace.

La chiave di lettura di questo presepio l’ha sottolineata il Cardinale Matteo Zuppi quando ha inaugurato l’opera lo scorso Natale: "Il sorriso è credere che l’amore sarà più forte e provare a sconfiggere l’odio, la vendetta e il male, disarmandoli con il sorriso".

"E’ con grande piacere e soddisfazione che possiamo esporre al pubblico la bellissima opera, unica nel suo genere, dell’artista Paolo Gualandi - afferma il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri -. Con l’esposizione del ’Presepe del sorriso’ si crea un ideale filo con Palazzo d’Accursio di Bologna dove annualmente viene esposta una nuova opera dell’artista Gualandi sulla Natività. La valorizzazione della Natività, di dimensioni reali, è stata possibile grazie alla disponibilità della famiglia Stefanelli, che ringrazio, di concedere in uso le vetrine di via Monari. Invito tutti ad ammirare quest’opera che trasmette un messaggio di fede cristiana caratterizzata da un importante senso di leggerezza ed incentrata sulla famiglia come luogo di pace da trasmettere a tutto al mondo".