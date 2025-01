Il presepe di Pragatto il più votato

Apertura straordinaria, domani e domenica a Pragatto di Crespellano, per la rassegna di presepi risultata la più visitata fra i tredici selezionati dal Circuito santuari dell’Emilia Romagna. I ciclisti (e podisti) che in cinque anni hanno portato attenzione del pubblico e visitatori i santuari di tutta la nostra regione, per la prima volta in periodo invernale hanno infatti proposto un nuovo ‘brevetto’ ovvero un riconoscimento speciale agli appassionati che nel periodo natalizio a piedi e sfidando il gelo invernale in bicicletta hanno composto itinerari a caccia di presepi e rassegne di natività sparse in tutta l’Emilia Romagna. La sera dell’Epifania è arrivata puntuale la classifica fra i tredici presepi selezionati.

"I presepi più visitati sono stati quelli del Santuario di Passavia a Pragatto, seguiti dal bellissimo presepio di via Azzurra a Bologna, e dall’incredibile presepe meccanico di Piumazzo -scrive Enrico Pasini, uno degli organizzatori- Su 57 partecipanti iscritti al format più della metà ha conquistato almeno un brevetto. Per noi però il successo più grande e vero di questo brevetto è la passione che i partecipanti hanno mostrato verso queste vere e proprie opere d’arte. Tantissime le segnalazioni arrivate di altri presepi non mappati e che non conoscevamo. Li abbiamo annotati tutti e il prossimo anno, tutti, saranno mappati e non escludiamo l’inserimento delle classifiche anche per questo brevetto".

Il successo di pubblico ha indotto così gli organizzatori della rassegna di Pragatto a prorogare l’apertura al prossimo fine settimana: sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Tempo di consuntivi anche per la rassegna itinerante di San Lorenzo in Collina, anch’essa premiata da un aumento notevole di partecipanti e votanti: "Questo è stato l’anno dei record per la nostra manifestazione. Lo spoglio dei votanti ha contato 483 schede relative agli oltre quaranta presepi sparsi tra oratori, chiese, agriturismi, ristoranti, abitazioni della frazione", scrivono gli organizzatori. Il più votato è stato l’originale presepe di latta che ha meritato il più importante tra i premi messi in palio dagli operatori economici della zona.

Gabriele Mignardi