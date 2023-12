Il Presepe vivente di Zivieri:: "Simbolo di futuro e altruismo"

"L’iniziativa della famiglia Zivieri ci offre l’occasione per capire come il Presepe non appartenga al passato, ma continui ad avvenire nella nostra esistenza presente, diffondendo ogni notte la luce del Natale, la luce della nascita di Cristo tra gli uomini, la luce di Dio che diventa uomo. Il nostro compito, perché sia davvero un buon Natale, è continuare a vivere quel Presepe quotidianamente, animati dallo slancio che ci spinge ad andare incontro al prossimo e dallo sforzo di costruire un mondo migliore". Con queste parole il cardinal Zuppi ha commentato l’annuncio della seconda edizione del Presepe vivente in programma domenica prossima alla Fattoria Zivieri di Sasso Marconi, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro di Sasso e il patrocinio di Confcommercio Ascom di Bologna.

Si inizia alle 16 con un corteo che accoglierà tutti i classici personaggi che animano le natività: dal panettiere al fornaio, dal fabbro al falegname, dalla tessitrice ai pastori. Il tutto accomagnato da canti natalizi eseguiti dal coro Scaricalasino di Monghidoro. In questo modo tutti coloro che avranno il piacere di prendere parte alla rappresentazione avranno modo di immergersi nel più autentico spirito natalizio e riscoprire una parte della storia di Maria e Giuseppe fino alla nascita di Gesù Bambino.

Ad animare il pomeriggio dei più piccoli, inoltre, ci saranno anche i Burattini di Riccardo che, tra le 15 e le 15,30, regaleranno uno spettacolo delle teste di legno ai bambini presenti e, successivamente, parteciperanno al festoso presepe. Al termine della rappresentazione, verrà offerto un brindisi a tutti i presenti e una merenda per i più piccoli, per augurarsi un sereno e felice Natale.

"Siamo felici, per il secondo anno, di ospitare la rappresentazione di questo presepe vivente -commenta Aldo Zivieri- É il nostro modo di rivolgere lo sguardo al futuro, e agli altri, traendo ispirazione dalla tradizione del Natale". Sentimenti condivisi dal direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli: "Abbiamo scelto di sostenere nuovamente questa bellissima iniziativa, per cui dobbiamo ringraziare la famiglia Zivieri che, come sappiamo bene, non si limita a fare impresa ma lavora sempre avendo ben in mente un interesse più generale, come conferma la scelta di impreziosire le festività con una rappresentazione vivente del presepe così suggestiva che aiuta tutti noi sia riscoprire una tradizione antica".

g. m.