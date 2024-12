Il presepe vivente sfila per le vie di Porretta tra zampognari e soldati romani

La settimana di Natale si apre con un evento particolarmente apprezzato. Domani dalle 14.30 alle 18.30, alla chiesa dell’Immacolata dei frati cappuccini di Porretta, si terrà la seconda edizione del Presepe Vivente, con figuranti in costume storico. Dalle 14:30, nel sagrato, si rivivrà l’atmosfera incantevole del Natale in compagnia della Sacra Famiglia, con il bue e l’asinello concessi da allevatori locali, oltre a molti figuranti che rievocano antichi mestieri, pastori e l’iconico zampognaro. Sarà presente un drappello di soldati romani al banco del censimento, mentre i Re Magi distribuiranno dolcetti ai bambini. Seguirà il corteo dei figuranti con le fiaccole per le vie del paese che si concluderà in chiesa con una suggestiva rappresentazione sacra. Quest’anno parteciperà anche la Chiesa Ortodossa presente a Porretta, che aprirà la festa eseguendo un repertorio di canti natalizi della Tradizione Bizantina e offrendo dolci tipici rumeni.