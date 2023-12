Il presepio vivente dei bambini. Doppio appuntamento a Zola

Doppio appuntamento con il Natale domenica prossima a Zola dove su iniziativa della parrocchia dei santi Nicolò ed Agata e della scuola paritaria Beata Vergine di Lourdes sono in programma una rappresentazione del presepe vivente in piazza e il saggio natalizio nella palestra Bruno Deserti. Prima edizione assoluta per la rappresentazione del presepe vivente che si svolgerà domenica dalle 11 alle 12 in piazza della Repubblica con il coinvolgimento dei bambini e dei catechisti.

"Si tratta della restituzione pubblica di quanto approfondito per l’occasione degli 800 anni del primo presepe vivente di Greccio", spiega il parroco mons. Gino Strazzari. Il mattino l’evento in piazza con il conforto di una merenda e il pomeriggio, alle 17, sempre su temi natalizi nella palestra Deserti si svolgerà il saggio dei bambini che frequentano la scuola della Fondazione Abate Aldino Taddia.