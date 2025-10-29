Il preside Gallingani: "Un dialogo costruttivo"

"L’idea di invitare il senatore Lisei è partita dai rappresentanti di istituto e da altri studenti". Così Roberto Gallingani, preside del liceo Minghetti, ricostruisce l’iter che ha portato il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, a varcare il portone di via Nazario Sauro per intervenire all’assemblea di istituto durante la quale si sarebbe affrontata la questione palestinese. "Per legge, quando si invitano esperti esterni è d’obbligo il passaggio in Consiglio di Istituto", ricorda Gallingani. Oltre a Lisei, su cui nessuno ha avuto niente da ridire, è stato invitato, come contraltare al senatore, Tony La Picciarella, attivista e tra i protagonisti della Flotilla.

Altri relatori: Pier Giorgio Ardeni, professore ordinario di economia politica all’Università di Bologna, il professore Francesco Strazzari dell’università Sant’Anna di Pisa, Paolo Vandini di Assopace Palestina, il politologo Carlo Galli, il dem Luca Rizzo Nervo, già deputato del Pd, ora delegato su Immigrazione e Cooperazione Internazionale del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, Emanuela Fronza e Francesca Biancani, entrambe docenti dell’Alma Mater.

Il timore che gli studenti non lasciassero parlare Lisei era forte, ma alla fine il dibattito si è svolto normalmente. Sala degli Affreschi, al primo piano, gremita fino all’inverosimile. Con tanto di coda fuori e qualche mal di pancia, qua e là, in particolare tra i docenti. Al netto della contestazione (dentro e fuori il liceo) di Osa, Lisei è stato sottoposto a una raffica di domande da parte del collettivo per circa un’oretta. "E’ stato un momento costruttivo in cui si sono confrontate visioni differenti – ha commentato il preside al termine dell’assemblea –. Ognuno ha potuto esprimere le proprie opinioni come è giusto che sia, soprattutto in un ambiente scolastico".

f. g. s.