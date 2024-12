Il presidente dell’Albania in visita sotto le torri

Da ieri, il presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, è a Bologna per una visita di Stato. La mattina ha incontrato la presidente uscente della Regione, Irene Priolo, poi Matteo Lepore. Altri incontri previsti sono quelli col prefetto Enrico Ricci e col cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo e presidente Cei. Questa visita nasce dall’invito dell’associazione di imprenditori Korabi. Fondata nel 2022 a Bologna, Korabi è creata "per favorire gli scambi tra albanesi e arbereshe (gli albanesi d’Italia) e tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Albanese", spiega la Regione. Begaj è atteso per questo anche a Budrio, per una visita all’azienda ‘Poti’, esempio di realtà albanese che ha avuto successo in Italia. Prevista anche un’iniziativa a Castenaso nella sede di Korabi e nella scuola albanese lì presente.