Il presidio dei Pro Pal in Comune: "Boicottare il match Virtus-Maccabi"

"Fuori Israele da Bologna". Compresi i giocatori del Maccabi Tel Aviv, che sono attesi per il 21 novembre al PalaDozza per la sfida di EuroLega contro la Virtus. Un match che va "bloccato". Lo urlano i circa sessanta attivisti di Giovani Palestinesi, Osa, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Usb che ieri, dopo un presidio in piazza Maggiore, sono saliti su per lo Scalone dei Cavalli fin dentro palazzo D’Accursio, rimanendo in attesa, mentre si svolgeva il consiglio comunale.

Un pomeriggio di agitazione, che si è comunque concluso senza disordini. Nel cortile del Comune, per contenere eventuali tensioni, era stato previsto anche un servizio d’ordine. Sindacati e collettivi hanno ribadito la richiesta di bloccare ogni tipo di rapporto e collaborazione con Israele, gridato al megafono "Lepore è forse il sindaco più di destra della storia di Bologna" e ribadendo le loro richieste: "i cittadini vogliono essere ascoltati, fuori Israele dalla città, via da Bologna l’azienda farmaceutica Teva e quella di logistica e costruzioni Alstom". Azienda, quest’ultima, che fa parte della cordata coinvolta nei lavori del tram. La multinazionale da tempo è nel mirino delle organizzazioni che promuovo il boicottaggio nei confronti di Israele per le attività economiche sviluppate nel Paese del Medio Oriente.

Gli agenti in tenuta anti-sommossa, che in un primo momento si erano posizionati davanti alle scale, bloccando l’accesso ai manifestanti, hanno lasciato libero l’accesso al gruppo, che è potuto quindi salire fin dentro il palazzo. Presente, tra gli altri, anche l’attivista Tony Lapiccirella, che aveva preso parte alla missione della Global Summut Flotilla: "Starò per tre giorni a Bologna e spero di incontrarci presto, per capire come bloccare tutto" ha detto l’attivista. Infine, i presenti hanno ricordato che il 28 novembre "scenderemo in piazza per lo sciopero generale" e che il "21 novembre manifesteremo per bloccare la partita di basket di Eurolega che si disputerà tra la Virtus di Bologna e il Maccabi Tel Aviv".

Il presidio, monitorato dalla Digos, è stato criticato dal capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto: "I movimenti antagonisti hanno preso d’assalto Palazzo d’Accursio, il tutto mentre il consiglio comunale era in corso. È un assalto alla democrazia stessa e ai rappresentanti votati dai cittadini. Questa gente violenta deve cominciare a rispondere delle proprie azioni".