Il prete della Bassa nel profondo dell’Appennino

Una festa per il 25° anno di sacerdozio di don Michele Veronesi (nella foto con il cardinale Zuppi), l’unico parroco presente sul territorio dell’ ex Comune di Granaglione. Domenica 5 ottobre alle 16, nella Pieve di Borgo Capanne, sarà officiata una messa solenne seguita da una grande festa organizzata dai parrocchiani in collaborazione con alcune associazioni locali.

Nato a Cento il 20 gennaio 1975 ma originario di Castello d’Argile, dopo gli studi liceali al Copernico e gli anni del seminario, don Veronesi viene ordinato sacerdote il 16 settembre del 2000 dal cardinale Giacomo Biffi. Prima del suo arrivo in Appennino, il giovane prete muove i primi passi della sua missione pastorale a Borgo Panigale, nel quartiere bolognese del Pilastro e a San Lazzaro. Nel giro di qualche anno arriva la decisione della curia che lo trasferisce in montagna. Granaglione, Lustrola, Boschi, PIeve di Borgo Capanne e Molino del Pallone, ben cinque le parrocchie affidate al sacerdote dal lontano 14 dicembre 2008. E, da allora, migliaia di chilometri macinati giorno dopo giorno per spostarsi da una chiesa all’altra, incurante delle difficoltà e delle strade dissestate.

Instancabile animatore di molte attività parrocchiali, tra cui un’affollatissima edizione di ‘Estate Ragazzi’, il prete venuto dalla ‘bassa’ diventa nel tempo ‘il parroco della montagna’, un riferimento spirituale circondato dall’affetto e dalla stima dei parrocchiani che domenica festeggeranno con lui l’importante traguardo raggiunto. Per l’occasione, saranno presenti alla cerimonia alcuni parroci del Vicariato dell’alta valle del Reno, retto dallo stesso Don Veronesi dal 2021.

Fabio Marchioni